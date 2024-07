Massimo Pericolo accende un pubblico di giovanissimi

Grande festa al Rugby sound Festival nella serata di ieri, giovedì 4 luglio, quando a esibirsi è stato il rapper di Brebbia Massimo Pericolo.

Massimo Pericolo fa scatenare il pubblico del Rugby sound

Il concerto all'Isola del Castello di Legnano è iniziato intorno alle 22 ma già dal primo pomeriggio molti fan del rapper della provincia di Varese hanno iniziato ad accalcarsi sotto il sole per assicurarsi un posto nelle prime file.

Quella al Rugby sound è stata un’esibizione che ha coronato il percorso artistico di Massimo Pericolo, con molte canzoni del suo ultimo album "Le cose cambiano" che lo ha portato al grande successo nazionale (come ha dimostrato anche il folto pubblico accorso per ascoltarlo a Legnano). Alessandro Vanetti (vero nome dell’artista) non ha dimenticato però le sue origini, proponendo molti pezzi del suo vecchio repertorio e ospitando sul palco amici che hanno iniziato il percorso musicale insieme a lui.

Sul palco con lui i rapper Neima Ezza ed Emis Killa

Ospiti d’eccezione i rapper Neima Ezza ed Emis Killa che hanno acceso maggiormente l’atmosfera del Rugby sound cantando "Straniero" e "Moneylove", canzoni contenute appunto nell’ultimo disco di Massimo Pericolo e che hanno visto la partecipazione dei due artisti.

Il concerto si è chiuso con "7 Miliardi", canzone che ha portato al successo Massimo Pericolo nel 2019 e che ogni volta scatena i fan che si lanciano in uno sregolato "pogo".

Le prossime date: stasera Alborosie & Shengen Clan

Ora il festival prosegue con altre sei date: oggi, venerdì 5 luglio, torna il reggae di Alborosie & Shengen Clan. Sabato 6 luglio tocca alla Zarro Night & Friends con Il Pagante e Dj Matrix. Domenica 7 luglio sarà la volta di un altro ritorno, quello di Cristina D’Avena & Gem Boy. Giovedì 11 luglio vedrà schierate tre delle formazioni che hanno fatto la storia del genere punk nel nostro Paese: Punkreas, Derozer e Vallanzaska. Venerdì 12 luglio un’altra esclusiva italiana con i Cypress Hill anticipati sul palco dagli Assalti Frontali: un evento a tutto hip hop, con due delle band storiche più rappresentative del genere a livello mondiale e italiano. Ospite degli Assalti Frontali, anche Inoki Ness. Si chiude sabato 13 luglio con Deejay Time celebration.