Il 4 febbraio si celebra in tutto il mondo la giornata contro il cancro. Anche l’ASST Rhodense aderisce alla giornata e lo fa rinnovando il proprio impegno quotidiano sia attraverso campagne di prevenzione sia attraverso la presa in carico delle persone affette da tumore, per garantire percorsi di cura innovativi e luoghi di cura accoglienti, dove le persone non si sentano mai sole.

Gli approcci terapeutici di Giornata mondiale contro il cancro: le iniziative dell'Asst Rhodense

Oggi sono all’avanguardia e sempre di più consentono la guarigione; la mission dell’equipe dell’Oncologia dell’Ospedale di Rho, Diretta dal Dr. Roberto Bollina, è quella di accogliere ed accompagnare i pazienti nel percorso di cura, prendendosi carico anche della sofferenza delle persone. I professionisti che lavorano nell’Oncologia dell’ASST Rhodense sono un punto di riferimento costante per il paziente, che può contattare il reparto 365 giorni all’anno h24.

La presa in carico è garantita anche attraverso il supporto socio –assistenziale, una linea di ascolto telefonico e la presenza delle Associazioni di volontariato, che collaborano attivamente con l’ASST Rhodense con il fine comune di coniugare la qualità delle cure e l’umanizzazione delle stesse e offrendo ai pazienti un valido supporto in termini di accompagnamento, ad esempio nel disbrigo di pratiche burocratiche. Il valore aggiunto dell’attività di supporto psicologico si concretizza nell’opportunità di trovare uno spazio dove poter parlare in libertà di tutto ciò che, talvolta, può risultare difficile dire altrove, quel “non detto” che può generare un carico interiore che, se viene condiviso, può diventare più leggero.

La sensibilizzazione sulla prevenzione

Ma celebrare la giornata contro il cancro per l’ASST Rhodense rappresenta anche una grande opportunità per sensibilizzare le persone sull’importanza dell’adesione agli screening oncologici, sull’adozione a corretti stili di vita, indispensabili per ridurre i fattori di rischio. Si stima, infatti, che la possibilità di prevenzione di tutti i casi di cancro si attesti intorno al 30-50%.

L’ASST Rhodense, attraverso il Dipartimento di Prevenzione, attualmente diretto dalla Dr.ssa Franca Di Nuovo, ha attivato progetti per incentivare i corretti stili di vita rivolti sia alla popolazione sia ai dipendenti (es. sana alimentazione, promozione dell’attività fisica, lotta contro il fumo e contro il consumo rischioso e dannoso di alcol) ed incentiva quotidianamente l’adesione agli screening, attraverso i quali è possibile entrare in un percorso diagnostico-terapeutico totalmente gratuito, che accompagna la persona dall’effettuazione del test di screening fino agli eventuali approfondimenti e, se necessario, ai successivi trattamenti terapeutici.

Le parole del direttore Bosio