Giorgio Merlotti confermato presidente della Protezione civile

Giorgio Merlotti resta alla guida della Protezione civile di Buscate.

Giorgio Merlotti a capo della Prociv

La Protezione Civile di Buscate ha rinnovato la sua dirigenza, confermando Giorgio Merlotti come presidente per il suo secondo mandato consecutivo.

La decisione è stata accolta con grande favore dai volontari, che hanno espresso la loro gratitudine per il lavoro svolto da Merlotti nel suo primo mandato, caratterizzato da numerose iniziative quali, per esempio, l’implementazione di nuovi protocolli di emergenza, la formazione continua dei volontari e la collaborazione con altre associazioni locali per affrontare le emergenze in modo coordinato ed efficace, tutte misure volte a migliorare la preparazione e la reattività del gruppo di Protezione Civile.

Il gruppo

Al fianco di Merlotti, il vicepresidente Giuseppe Morea continuerà a supportare le attività del gruppo, assicurando la continuità e l’efficienza operativa della Protezione Civile, mentre Marilena Zampolli, che ricoprirà il ruolo di segretaria, coordinerà le comunicazioni e le attività burocratiche. "Sono onorato di poter servire ancora una volta la nostra comunità. Il nostro obiettivo principale è sempre stato quello di garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini di Buscate - ricorda Merlotti - Con il supporto di Giuseppe e Marilena, siamo pronti ad affrontare nuove sfide e a migliorare ulteriormente i nostri servizi". Morea, dal canto suo, ha dichiarato: "Lavorare con Giorgio è stato un privilegio. Abbiamo raggiunto molti traguardi insieme e sono fiducioso che continueremo su questa strada. Il nostro impegno verso la comunità non verrà mai meno". "La nostra forza risiede nella dedizione e nella passione di ogni singolo volontario - ha aggiunto Zampolli - Il mio compito è quello di garantire che le nostre operazioni siano sempre efficienti e ben organizzate, e sono felice di poter continuare a farlo".