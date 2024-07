Incendio di Nova Siri, uno dei pompieri morti aveva operato a Legnano

Nicola Lasalata, un vigile del fuoco di 45 anni che aveva prestato servizio presso la caserma di Legnano tra il 2008 e il 2010, è uno dei due pompieri che hanno perso la vita mercoledì pomeriggio in provincia di Matera.

Insieme al collega Antonio Martino, Lasalata faceva parte delle squadre antincendio mobilitate per combattere un vasto incendio che stava devastando la vegetazione di Nova Siri. Durante un'operazione di salvataggio di una famiglia la cui abitazione era minacciata dalle fiamme, entrambi sono precipitati in un dirupo, trovando una morte tragica.

A ricordarlo è stato il collega Alessandro Santalini, in servizio alla caserma di Legnano:

«Era un ragazzo simpatico e disponibile Ha lavorato con noi come precario al turno D per un paio d’anni. Viveva a Legnano per sei mesi e poi tornava a casa sua a Matera. Era un bel sacrificio ma lo faceva con gioia. Era ben integrato nel gruppo e ci vedevamo spesso anche fuori dal lavoro. Ricordo che spesso ci prendevamo in giro ognuno nel proprio dialetto. Ricordo anche che aveva un’Harley Davidson con la quale passava a salutare in caserma quando non era in servizio. Nella nostra professione ci si può preparare quanto si vuole, ma la sorpresa purtroppo è sempre in agguato».