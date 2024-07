Ultimo consiglio comunale movimentato a Vittuone dove il sindaco Bonfandini ha ritirato le deleghe all'ex assessore Elena Comerio.

Vittuone il sindaco toglie le deleghe all'ex assessore Comerio

La seduta del Consiglio comunale di Vittuone di martedì scorso è iniziata con le comunicazioni del sindaco Laura Bonfadini in merito alla revoca delle deleghe all’Istruzione, Giovani e Pari Opportunità all’assessore Elena Comerio. Revoca, ha spiegato il Sindaco, che è stata conseguenza delle posizioni assunte nell’ultimo periodo dall’assessore in merito all’azione amministrativa, che hanno fatto venir meno le condizioni per assicurare l’effettiva collegialità della Giunta. Intervenendo sulla questione per fatto personale, la stessa Elena Comerio ha confermato l’esistenza di divergenze all’interno della Giunta e ha comunicato il suo passaggio come consigliere comunale al Gruppo Misto.

Sulla questione le minoranze avrebbero voluto aprire il dibattito, ma il presidente del Consiglio Vittorio Bressi ha ricordato come, da regolamento, questo non fosse possibile. Dopo una discussione tra presidente del Consiglio e i consiglieri di minoranza, quest’ultimi hanno abbandonato polemicamente l’aula, seguiti da Elena Comerio come componente del neonato Gruppo Misto.

La seduta è così proseguita alla presenza dei soli consiglieri di maggioranza.

L'approvazione del nuovo regolamento di Polizia Locale

Tra gli argomenti all’ordine del giorno ve n’erano peraltro vari di notevole interesse, ad iniziare dalla modifica al regolamento di Polizia Urbana, dall’approvazione del nuovo regolamento del servizio di Polizia Locale e dall’approvazione del nuovo regolamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. I punti sono stati illustrati dall’assessore Angelo Poles e rientrano nell’ambito della revisione dei regolamenti comunali, molti dei quali almeno in parte obsoleti. Queste innovazioni sono frutto dell’impegno dell’assessorato guidato da Angelo Poles, lavoro svolto per potenziare questi servizi, ad iniziare dalla Polizia Locale, superando alcuni ritardi del passato, dotando la Polizia di nuove attrezzature e soprattutto avanzando nell’innovazione e nell’informatizzazione del lavoro (si pensi ad esempio all’utilizzo della videosorveglianza).

Per quanto riguarda poi la Protezione Civile, oltre al nuovo regolamento, è stato approvato il nuovo Piano di Protezione Civile. Va ricordato che anche il Gruppo comunale di Protezione Civile è stato potenziato per quanto riguarda la dotazione di attrezzature, in particolare con il nuovo furgone, acquistato alla fine dello scorso anno grazie ad un importante contributo regionale, che sostanzialmente raddoppia le possibilità di intervento operativo del Gruppo dei volontari Prociv. “Il potenziamento della Protezione civile, anche dal punto di vista del regolamento e del nuovo Piano, è tanto più importante perché si è visto, anche di recente, come certi eventi estremi, dal punto di vista climatico, stiano diventando purtroppo frequenti”, sottolinea il Sindaco Bonfadini.

Alcune novità relative alla Tari

Il Consiglio ha poi approvato un’integrazione alla delibera consiliare n. 6 del 7 maggio scorso, “Aggiornamento biennale del Piano Finanziario per la tariffa del Servizio di Gestione dei rifiuti urbani e determinazione tariffa rifiuti di natura corrispettiva (TARI puntuale)” per recepire alcune novità nel contratto relativo al Servizio di igiene urbana in conseguenza di quanto richiesto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Il Sindaco Laura Bonfadini, illustrando il punto, ha auspicato che queste novità possano portare miglioramenti nel servizio di raccolta attualmente gestito, a Vittuone, dal Consorzio dei Navigli, tramite la società Ideal Service. Lo stesso Sindaco ha ricordato come proprio in settimana abbia scritto al direttore del Consorzio dei Navigli chiedendogli di sollecitare Ideal Service ad adottare misure urgenti per la soluzione dei problemi segnalati di recente, in particolare per la raccolta del verde, e a velocizzare le azioni in corso per ridurre l'impatto delle assenze del personale sul servizio di raccolta.

Sono poi state ratificate due variazioni al bilancio di previsione 2023-2025 adottate in via d’urgenza dalla Giunta comunale relative al settore Servizi sociali.

Approvato infine il Bilancio d'esercizio 2023 dell’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona, che lo scorso anno ha ulteriormente allargato il suo raggio d’azione nel settore degli asili nido, iniziando proprio da quello di Vittuone (ma seguiranno presto altri Comuni del Consorzio).