Ritirate le deleghe all'assessore Comerio di Vittuone

Il 25 giugno scorso è stato revocato l’incarico a componente della Giunta di Vittuone alla dottoressa Elena Comerio e le relative deleghe all’Istruzione, Giovani e Pari opportunità.

"Tale scelta è stata meditata e non presa a cuor leggero, ma in conseguenza alle posizioni assunte nell’ultimo periodo dalla dottoressa stessa, in merito all’azione amministrativa finalizzata alla realizzazione del programma elettorale - fanno sapere dal comune - Pertanto, sono venute meno le condizioni per assicurare l’effettiva collegialità della Giunta comunale necessarie per perseguire il programma politico – amministrativo di questa Amministrazione. Si ringrazia la dottoressa Comerio per l’attività svolta e per la collaborazione fin qui prestata. Si continuerà a lavorare per realizzare il programma per cui siamo stati eletti e i progetti che in questi anni abbiamo elaborato, avendo come unico obiettivo l’interesse pubblico e il bene dei cittadini di Vittuone".