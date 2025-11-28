Originario di Cuggiono, vive a Gorla Minore, ha 34 anni e nella vita fa l’operaio chimico farmaceutico

È lui, Gabriele Tiziani, ad essersi aggiudicato la copertina dell’edizione 2026 di Malemodels, il calendario maschile più venduto, richiesto e longevo d’Italia. Originario di Cuggiono, vive a Gorla Minore, ha 34 anni e nella vita fa l’operaio chimico farmaceutico.

Gabriele Tiziani è il Malemodels 2026

Il suo sogno? Arrivare alla fine dei suoi giorni il più tardi possibile senza avere alcun rimpianto. «Malemodels per me non è solo un’agenzia, ma una grande famiglia – afferma – da quando faccio parte di questo gruppo ho la possibilità di viaggiare e vivere esperienze che mi arricchiscono, per questo è un onore e un immenso piacere per me essere stato scelto per la copertina».

Prodotto e distribuito dalla casa editrice torinese Pathos Edizioni, il calendario edito da Lorenzo Zanirato sarà disponibile su tutti i principali web store da lunedì 1 dicembre al costo di 13 euro.

La presentazione ufficiale in live si terrà sabato 13 dicembre all’Art Club Disco di Desenzano del Garda, mentre la promozione televisiva del progetto è in agenda per sabato 20 dicembre su Canale Italia, nel programma in prima serata Niky’s Show.

GUARDA LA GALLERY (3 foto) alexnerophoto Z9 ← →

La venticinquesima edizione del calendario

Denominata Color Edition, quella del 2026 è la venticinquesima edizione del calendario ed è un importante traguardo, per questo saranno i colori i protagonisti. Ognuno dei 13 modelli che hanno “prestato” il loro fisico scultoreo per il progetto ne ha scelto uno e l’ha interpretato spiegandone il significato.

Le foto sono state scattate a settembre da Alessandro Negrini (Alex Nero Photo), aiutato e supportato da una professionale equipe che ha visto Agatha De Vil come assistente di set, Alberto Torres Magro nei panni di art director, Alessandro Staffan come videomaker e Dany Fantoni per il post produzione. Antonella Cozza si è invece occupata del make up e Raffaela Gallina dell’hair style. Partner del progetto, residence e market Ideal Sole di Jesolo.