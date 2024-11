Forze unite contro la violenza sulle donne

Spettacolo, riflessioni, iniziative. Il Comune di Rho e il Centro Antiviolenza Hara uniscono le forze per un ricco programma di sensibilizzazione per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne in programma lunedì.

"No che non sto zitta!" webinar della cooperativa Stripes a Villa Burba

Gli eventi di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza che hanno preso il via venerdì scorso a Villa Burba con la presentazione del libro «Più o meno tutto bene» di Sara Vidè. si concentreranno nella giornata del 25 novembre. Alle 18 si potrà partecipare al webinar «No che non sto zitta!», a cura della cooperativa Stripes. Alle 21, l’auditorium Padre Reina di via Meda 20 accoglierà lo spettacolo «Nelle Pieghe», proposto da Caminante Teatro Selvaggio.

Nel primo semestre 2024 il Centro antiviolenza contattato da 94 nuove donne, 68 a Rho e 26 a Bollate

«Come dimostrano gli ultimi dati, presentati di recente da Paola Sassi, referente del progetto CAV-Hara per il Comune di Rho, nel primo semestre 2024 il Centro antiviolenza è stato contattato da 94 nuove donne, 68 alla sede di Rho e 26 a quella di Bollate - afferma l’assessore alle Politiche sociali, Paolo Bianchi – Si registra un aumento di contatti rispetto al 2023 e ora le situazioni affrontate sono 164. Le persone prese in carico sono 54, per 13 è stato attuato un progetto di accoglienza. Molte donne oggi si rivolgono al Centro Antiviolenza per uscire dall’incubo che stanno vivendo. L’età e le condizioni sono varie. Le accomuna il fatto che spesso a esercitare violenza siano mariti o ex mariti, conviventi o ex conviventi. Il lavoro di squadra coinvolge Tutela Minori, Servizi sociali, Consultorio e associazioni. La rete costruita in questi anni è fondamentale e confidiamo di riuscire a dare risposte a tutte coloro che si rivolgeranno ad Hara».

L'assessore Alessandra Borghetti: "ciascuno di noi può fare la sua parte, segnalando situazioni problematiche"

Sulla stessa lunghezza d’onda dell’assessore Bianchi, anche Alessandra Borghetti assessore alle Pari Opportunità.

«La Giornata del 25 novembre – commenta – offre occasioni di riflessione, ma ogni giorno siamo chiamati a pensare che ci sono persone che subiscono violenze pesanti e angherie costanti. La società civile è chiamata a reagire. E ciascuno di noi può fare la sua parte, segnalando situazioni problematiche, indicando alle donne coinvolte i numeri da contattare, insegnando ai più giovani che amore non è possesso ma una condivisione che si basa su pari diritti. Invitiamo tutti i rhodensi a non dimenticare i numeri di questo fenomeno, purtroppo in crescita. Un futuro migliore potrà nascere grazie all’impegno di tutti».