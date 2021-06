Fondazione Ticino Olona: 245mila euro per sostenere educazione e persone fragili

Fondazione Ticino Olona: approvati 37 progetti presentati in risposta ai primi bandi del 2021. L'investimento complessivo è di 245mila euro.

A darne notizia è il presidente della Fondazione comunitaria del Ticino Olona Salvatore Forte. "Quando lo scorso 24 marzo il Consiglio di amministrazione della Fondazione deliberò la pubblicazione dei primi due bandi del 2021 ("Educazione e conciliazione familiare", con un budget di 150mila euro e "Sostegno alle fragilità", con un budget di 120mila euro) lo fece con la volontà di dare un’occasione di ripartenza agli enti del terzo settore, alle associazioni senza scopo di lucro, alle cooperative sociali e alle parrocchie con gli oratori. Oggi, con l’approvazione, nella seduta del Cda del 22 giugno 2021, di 24 progetti (su 26 presentati) relativi al primo bando e di 13 progetti approvati (su 13 presentati) relativi al secondo bando, possiamo dire che siamo ripartiti. Certo siamo solo all’inizio del tempo post pandemico ma anche i cammini più lunghi e difficili iniziano con un primo passo e poi procedono passo dopo passo con costanza e volontà di ripresa". L’investimento complessivo della Fondazione, in questa prima fase, è stato di 244.900 euro, il che vuol dire che sul territorio si stanno attivando progetti per un valore totale che sfiora i 500mila euro. "Vuol dire rimettere in moto risorse umane e finanziarie, energie, sogni e realtà che fanno parte del quotidiano di tantissimi volontari e professionisti che dedicano tempo a chi ha bisogno, a chi è meno fortunato di noi, a chi può trovare un’occasione di riscatto e, appunto, a tutte le occasioni di ripartenza" prosegue Forte.

Sedici nel Legnanese, sette nel Castanese, sette nel Magentino, sei l'Abbiatense e uno su tutto il territorio

Relativamente al territorio di competenza della Fondazione 16 progetti riguardano l’ambito territoriale del Legnanese, sette quello del Castanese, sette quello del Magentino e sei l’ambito dell’Abbiatense. Un solo progetto riguarda l’intero territorio del Ticino Olona, è proposto da Aism onlus per azioni a favore degli ammalati di sclerosi multipla con l’obiettivo di porre rimedio alle molteplici difficoltà nei percorsi di cura, lavoro, vita e relazione tra malati causate dalla pandemia che ha completamente modificato il contesto in cui ci si muoveva prima della stessa. Qui sotto l'elenco di tutti i progetti approvati con una sintetica descrizione dell’oggetto, dei soggetti coinvolti, delle azioni previste e degli obiettivi che si vogliono raggiungere.

Contributi più bassi rispetto al passato perché la decisione del Consiglio è stata di non escludere nessuno

"Solo due progetti non sono stati ammessi - dice ancora Forte - Uno perché riguardava azioni da compiere fuori dal territorio di competenza della nostra Fondazione; l’altro perché rispondeva più a una tematica di tipo culturale che non a quelle oggetto dei due bandi (i promotori però sono stati invitati, se vogliono, a ripresentare il progetto sul prossimo bando che molto probabilmente riguarderà anche la tematica culturale). Considerate le motivazioni di esclusione dei due progetti di cui si è appena detto potremmo dire che la decisione del Consiglio è stata di non escludere nessuno dal contributo pur avendo, come al solito, stilato una graduatoria di validità dei progetti presentati. Necessariamente ciò ha comportato una diminuzione del contributo assegnabile, soprattutto per gli oratori che è difficilissimo siano esclusi in considerazione del lodevole lavoro che svolgono di sussistenza a favore di giovani e adolescenti sia durante il tempo scuola sia durante il tempo estivo. Sappiamo però che il mondo del volontariato è capace di ottimizzare anche il poco perché, mi verrebbe da dire, che il volontario è come un soldato e 'un soldato si adatta a tutto, a scaldarsi con niente, a sfamarsi con un pugno di mosche' come dice un personaggio dell’impegnativo romanzo di Vasilij Grossman 'Vita e destino': un’immagine che mi è sempre rimasta impressa e mi è sempre sembrata una metafora della caparbietà del volontario".

Le risorse sono sempre inferiori alle richieste, da qui l'invito del presidente Forte: "Sostenete la Fondazione"

"Però questa decisione di riduzione del contributo riporta in primo piano l’annoso problema delle risorse disponibili per la comunità che sono sempre inferiori alle richieste - argomenta il presidente della Fondazione - Forse questo divario sarà destinato ad aumentare quando dovremo pagare anche lo scotto dell’emergenza economica causata dalla pandemia. Un’emergenza che potrebbe palesarsi nei prossimi mesi. Da qui l’invito a tutta la nostra comunità a sostenere a sua volta la Fondazione perché significa sostenere direttamente il territorio. Insomma un invito a continuare a essere generosi come lo siamo stati in questi lunghi mesi di cattività".

Un incontro pubblico a settembre per illustrare i progetti selezionati e invitare la collettività ad adottarne uno

"Intanto che partono i progetti di cui sopra si sta per chiudere l’iter di approvazione di quelli presentanti nell’ambito del Fondo povertà e nel giro di qualche giorno dovrebbero attivarsi azioni importanti per continuare lo sforzo finalizzato a vedere la famosa luce in fondo al tunnel - conclude Forte - Ovviamente informeremo dettagliatamente il territorio e prevediamo un incontro pubblico nel mese di settembre per illustrare i progetti selezionati e invitare la collettività ad adottarne uno o tutti. E speriamo che l’incontro possa essere in presenza".

