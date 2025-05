La casa dove santa Gianna Beretta Molla visse e crebbe i suoi figli è oggi in fase di recupero, dopo decenni di abbandono. Domenica 25 maggio appuntamento a Magenta per la visita al cantiere.

Esposizione inaugurale della casa di Santa Gianna Beretta Molla

Una notizia particolarmente importante per la comunità di Pontenuovo, frazione di Magenta sulla strada che congiunge Milano a Novara. Il cantiere, allestito nei mesi scorsi, sta riportando a nuovo una costruzione che fu l’abitazione assegnata al direttore dell’azienda Saffa negli anni Cinquanta e Sessanta. Tale direttore, Pietro Molla, era il marito di santa Gianna.

I referenti dell’immobile (parrocchia di Magenta e arcidiocesi di Milano) hanno deciso il recupero, come luogo della memoria e del cuore, di una figura che ha illuminato la Chiesa a partire dal primo Convegno mondiale delle famiglie, promosso da san Giovanni Paolo II. In tale contesto, l’Associazione difendere la vita con Maria ha ottenuto la possibilità di istituire, nella ripristinata casa sponsale di santa Gianna, la sede dell’Osservatorio internazionale di medicina perinatale. Per sottolineare questo fatto, domenica 25 maggio, festa patronale di Pontenuovo, è stato organizzato lo scoprimento di un maxi poster (4 m x 2,8 m di base) che viene a creare un’attenzione speciale con il volto di santa Gianna. Tale poster verrà posizionato sulle impalcature del cantiere che danno sulla via principale di Pontenuovo.

Un luogo di ricerche innovative

L’Osservatorio internazionale di medicina perinatale rappresenta un luogo di ricerche innovative sulle malattie rare, di cure palliative, di anestesie e farmaci, di trasfusioni, di interventi chirurgici e di sostegno psicologico. Non si tratta certo solo di dolore: piuttosto di intraprendenza geniale e gioiosa per tutti i piccoli che ci raggiungono con il loro sorriso dalle preziose immagini ecografiche.

L’evento si svolgerà a partire dalle ore 17:15 nella parrocchiale di San Giuseppe a Pontenuovo con la recita della preghiera dei vespri. Dopodiché ci si trasferirà al vicino cantiere, in via per Novara, dover avverrà lo scoprimento del maxi poster, con la benedizione del parroco, don Federico Papini, i saluti istituzionali e i ringraziamenti.