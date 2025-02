Nozze fashion per Sabrina Spirolazzi: la modella si è sposata a Magenta

Mai dire mai diceva un detto, anche per i single impenitenti come fino a poco tempo fa si autodefiniva Sabrina Spirolazzi; la celebre modella over che sabato 22 febbraio ha coronato il suo sogno d'amore sposando in Comune a Magenta il suo Massimo Comitani.

Nozze dal sapore fashion ovviamente, considerando la notorietà internazionale di Spirolazzi nel mondo della moda, con i due neo coniugi che hanno osato nel mettere da parte i classici abiti da cerimonia per sbizzarrirsi in due mise che lasciassero il segno in questo giorno importante.

La modella Sabrina Spirolazzi si è sposata a Magenta

Grande l'emozione nell'atrio del palazzo comunale magentino; dall'arrivo degli sposi al fatidico momento del sì davanti ad amici e parenti. Queste le parole della modella, alla sua prima volta davanti all'altare:

"Sono emozionata ovviamente perché è la prima volta che mi sposo; è stata una scelta ponderata per più di un anno. Siamo fidanzati da due anni e mezzo, viviamo insieme da un anno e abbiamo deciso di sposarci perché comunque sposarsi ha ancora dei valori per noi e il valore del matrimonio esiste per quanto se ne dica; c'è molta più responsabilità uno verso l'altro. Io ero una single per scelta, sempre immersa nel lavoro, poi però ho conosciuto Massimo. Con il matrimonio bisogna lavorarci per tenerlo sempre vivo, come diceva mia nonna non bisogna mai andare a letto arrabbiati la sera".

All'assessore Giampiero Chiodini è invece andato il ruolo di gran cerimoniere dello sposalizio. Come da tradizione, ai novelli sposi sono stati donati dal Comune delle stampe dedicate alla Battaglia di Magenta, in questo caso però corredate da una personale dedica del membro della giunta: