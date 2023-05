"Erba troppo alta all'asilo nido, i bimbi non possono giocare"

Torna la protesta delle mamme dell'asilo nido comunale di San Vittore Olona.

Asilo nido, erba altissima

"Erba altissima coi bambini che non possono uscire a giocare in giardino (nella foto)". E' la protesta che arriva da un gruppo di mamme dell'asilo nido comunale di via Roma a San Vittore Olona. Già l'anno scorso le mamme che portavano i bimbi nella struttura comunale si erano lamentate per alcuni disagi provocati dall'erba troppo alta nella zona verde del giardino. "L’erba altissima ed i bambini non possono uscire perché più alta di loro - affermano diverse mamme che portano i loro figli nella struttura - Il Comune aspetta che arrivino le zanzare per mangiarli?".

Problema zanzare

Continuano le mamme: "A proposito di zanzare, nessuna disinfestazione è stata fatta. Siamo nel mese di maggio. L'anno scorso avevamo lamentano la situazione zanzare, insopportabile: probabilmente quest'anno il Comune vuole replicare. Si inaugurano rotonde e monumenti ma non si pensa alla situazione in cui versano le scuole cittadine".