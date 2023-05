Vittuone: ecco il rendiconto di quanto realizzato nel 2022

Presentato e approvato dal Consiglio comunale il rendiconto di gestione del 2022 del Comune di Vittuone.

Rendiconto di gestione 2022 di Vittuone

La presentazione e la discussione, in Consiglio comunale, sul rendiconto della gestione 2022 del Comune, sono state l’occasione per fare il punto su quanto l’Amministrazione comunale di Vittuone ha realizzato lo scorso anno (il rendiconto è poi stato approvato con il voto favorevole dei nove consiglieri di maggioranza e contrario dei quattro di minoranza).

Il risultato di amministrazione è stato decisamente positivo, 5.614.448,63 euro, quello economico è stato di 3.464.656,85 euro (nell’anno precedente, 2021, quest’ultimo era stato negativo).

Va detto che un importante contributo alle casse comunali, nonché all’ambizioso piano di opere pubbliche presentato nel Bilancio di previsione approvato lo scorso 30 marzo, è venuto dalla vendita del diritto di superficie del terreno della RSA “Il Gelso” alla proprietà della Residenza sanitaria assistenziale stessa per oltre 2.881.000 euro.

Questi risultati hanno permesso all’Amministrazione comunale di destinare ad investimenti ben 2.960.094,22 euro, una cifra decisamente importante per un Comune delle dimensioni di Vittuone.

Altri 1.742.756,85 euro sono stati accantonati, soprattutto per incrementare notevolmente il fondo destinato a coprire i crediti di “dubbia esigibilità” e il “fondo contenziosi”.

Va detto che ha inciso anche l’aumento degli introiti da entrate tributarie, dovuto sia all’incremento delle aliquote dell’addizionale comunale sull’Irpef, sia al maggior numero di accertamenti esecutivi emessi.

Ma detto della buona salute della situazione economico-finanziaria del Comune, bisogna dire anche che a Vittuone è stato fatto molto anche lo scorso anno, prima che venisse definita la cessione del terreno, come è ben risultato dalla lunga relazione fatta al Consiglio comunale dal sindaco Laura Bonfadini.

In crescita la spesa per l’Istruzione

Il fronte sul quale il Comune di Vittuone ha maggiormente incrementato il suo impegno, anche in termini di spesa, è quello del settore Istruzione, con 635.714,80 euro spesi nel 2022 a fronte dei 450.862,98 euro del 2021. Questo aumento è stato frutto di una scelta strategica dell’Amministrazione comunale, che ha voluto affrontare in modo concreto il grave disagio vissuto e manifestato da molti giovani durante e dopo la pandemia con il progetto “Creare l’Arcobaleno dopo il Covid”, in collaborazione con la istituzioni scolastiche. Il piano, in corso di svolgimento in questo anno scolastico, si articola in quattro sottoprogetti rivolti rispettivamente agli studenti della Scuola secondaria di primo grado, a quelli dell’Itis Alessandrini-Mainardi, ancora agli studenti della Scuola primaria e secondaria di primo grado, nonché a quelli di tutti gli ordini di scuola dell’Istituto comprensivo “Dante Alighieri”. Questo, oltre al confermato impegno relativo al Piano per il diritto allo studio, con i contributi versati dal Comune all’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” e all’Ente morale Asilo nido “Venini”, ai servizi ausiliari all’istruzione (pre e post scuola e refezione scolastica) e alle borse di studio.

Sociale: molta attenzione anche alla questione casa

Sostanzialmente confermata invece la spesa per il sociale, dove si è passati dai 715,510,74 euro del ’21 ai 714.605,40 del ’22. Qui, oltre ai consueti interventi per l’infanzia e i minori e per gli asili nido, per la disabilità - il Comune sostiene i costi di frequenza dei ragazzi disabili che frequentano strutture semiresidenziali, e le borse lavoro -, per gli anziani - è stata nominata la commissione di garanzia della RSA ed è stato assicurato il servizio di assistenza domiciliare per 8 anziani -, per i soggetti a rischio di esclusione sociale, con contributi assegnati a famiglie in difficoltà, si è posta molta attenzione alla questione sfratti, molto pesante negli ultimi tempi. Da questo punto di vista è stato importante poter usufruire di tre alloggi liberi che vengono assegnati a rotazione per affrontare le situazioni più difficili ed urgenti.

Da notare inoltre che è stato avviato il passaggio della gestione amministrativa e contabile delle case di proprietà comunale (58 alloggi) alla società Euro.Pa Service di Legnano, anche per superare la problematica dei mancati pagamenti degli affitti.

Cultura, sport ed associazioni

Per quanto riguarda cultura e sport, oltre all’importante attività della Biblioteca, il cui servizio è affidato alla Cooperativa di promozione culturale Effatà ed ha potuto contare anche su un contributo di 8.732,17 euro per l’acquisto di libri, ottenuto attraverso il Fondo MIC, alle convenzioni in essere con varie associazioni culturali e sportive presenti sul territorio, è significativo ricordare gli eventi, in gran parte rincorrenti, organizzati nel 2022:

Festa Di San Valentino - Mercatino Slow Food; Marzo Donna 2022; Festa di Santa Croce - Concerto del Corpo Musicale G. Verdi; E…State a Vittuone 2022; E…State a Vittuone Sport (novità del settembre ’22); Festa della Madonna del Rosario; Iniziative Natalizie 2022.

Nel corso dell’anno 2022 sono state rinnovate le convenzioni con le associazioni di volontariato presenti sul territorio finalizzate alla promozione di attività sociali ed educative, in particolare con Oratorio, Caritas, Avis, Aido, Anpi, Cerchio Aperto, Croce Bianca.

Manutenzioni ordinarie e straordinarie, lavori urgenti, progetti, Ecologia ed Urbanistica

Lavori pubblici: va detto innanzitutto delle necessarie manutenzioni degli stabili di proprietà comunale, che sono state “straordinarie” nelle case comunali di via Venini, via Baracca e piazza Curtascia, al Centro diurno disabili, nell’immobile comunale di via Gramsci, presso la Scuola primaria “Dante Alighieri”, la Scuola materna “Don Milani” e il plesso scolastico “Antonio Gramsci”. E’ stato fatto un intervento di emergenza in occasione dell’incidente accaduto in agosto al cinema-teatro Tresartes, dove si è verificata un’importante perdita dell’impianto di condizionamento.

Sono stati dati gli incarichi tecnici per l’adeguamento in materia di prevenzione incendi dello stesso cinema-teatro e dell’asilo nido comunale, ed è stato dato il via ai lavori per l’installazione di un nuovo impianto antintrusione per la sede comunale.

Sono stati coordinati e conclusi i lavori di messa in sicurezza delle coperture di Villa Venini, mentre il parco della stessa villa è stato ripulito dalle piante infestanti ed è stato affidato l’incarico professionale per il restauro e la riqualificazione del parco stesso.

Da ricordare anche gli interventi di manutenzione straordinaria dei due campi di calcio del Centro sportivo Pertini per ottenerne l’omologazione.

Non sono ovviamente mancate le attività inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e dei parcheggi pubblici, degli impianti semaforici, delle attrezzature/barriere di sicurezza stradali e delle strutture e pavimentazioni del sovrappasso lungo la SS11.

Ci sono stati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nei parchi cittadini, con l’avvio del progetto “Forestami” in collaborazione con il Parco Nord Milano, l’attivazione del contratto di sponsorizzazione di aree verdi da parte di privati e dell’iter per la realizzazione dell’“oasi felina” in via della Marzorata.

Per la raccolta rifiuti sono stati in particolare avviati il progetto riguardante il nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta nel territorio comunale (con divisione in due zone A e B), e l’implementazione del servizio di raccolta porta a porta della frazione verde, con fornitura di idonei contenitori ai richiedenti, per il conferimento in strada dei residui vegetali in modo ordinato: servizi attivati nel 2023.

In materia di Urbanistica è proseguito l’iter di approvazione della Variante generale al PGT tramite l’affidamento dell’incarico per la redazione dello Studio comunale di Gestione del Rischio Idraulico, atto propedeutico e necessario per la redazione della variante stessa

Illuminazione pubblica, videocamere e sicurezza

Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica, è stata avviata, tramite supporto di una società, l’attività relativa alla verifica delle proposte progettuali pervenute da società esterne sul modello del Partenariato pubblico privato (“project financing”) per una gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica, che consiste nella riqualificazione di tutti gli impianti di pubblica illuminazione (ENEL SOLE e comunali), sostituendo le lampade esistenti con lampade a tecnologia a LED, integrate da sistemi di videosorveglianza, lampioni intelligenti con sensori di illuminazione dedicati e infrastruttura “wireless”.

Questo ovviamente avrà riflessi importanti sul tema della sicurezza, grazie sia ad una migliore illuminazione delle vie che alla videosorveglianza, che già ha una sua efficacia attualmente, con gli impianti esistenti contro l’abbandono dei rifiuti, specialmente nella zona dei fontanili. Da notare, ancora in tema di sicurezza, che sono stati recuperati, anche con l’arrivo del nuovo comandante della Polizia locale, molti degli arretrati per quanto riguarda le pratiche di ufficio, ed è stato prolungato l’orario di lavoro degli agenti, che ora va dalle 7,30 alle 19,20, e il sabato mattina dalle 8 alle 13. Grazie a due bandi regionali è stato possibile acquistare, con cofinanziamento della Regione, un’auto ibrida (Toyota CHR) per la Polizia locale e un furgone per la Protezione civile.

Molti passi avanti sono poi stati fatti per migliorare il funzionamento della “macchina comunale”, anche e soprattutto con la digitalizzazione e con la partecipazione a numerosi bandi PNRR. Sono stati praticamente azzerati i tempi di attesa per il rilascio delle Carte di Identità Elettroniche. E sono stati aggiornati i regolamenti comunali per la Polizia locale, il funzionamento del Comitato mensa scolastica, il Consiglio comunale.

Altri due punti all’ordine del giorno

Dopo il rendiconto della gestione 2022, il Consiglio comunale ha affrontato altri due argomenti, approvando, con il voto favorevole dei consiglieri di maggioranza e l’astensione di quelli di minoranza, i lavori “di somma urgenza” che sono stati effettuati al Centro diurno disabili in via Volontari della Libertà per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento e idraulico, in seguito alla rottura dell’impianto di riscaldamento e idrosanitario.

E’ poi stata approvata all’unanimità la mozione presentata da tutti e tre i gruppi consiliari a sostegno della costruzione di una sede unica per il Liceo statale Salvatore Quasimodo, chiedendo al Comune di Magenta di individuare gli spazi necessari e all’Area metropolitana di impegnarsi per il finanziamento.