Emergenza medici di base: trovato sostituto temporaneo della dottoressa che ha cessato l'attività

Emergenza medici di base, trovato il sostituto della dottoressa Maria Grazia Balti che, per motivi personali, ha concluso la sua attività di medico di famiglia a Inveruno alla fine del mese di maggio.

Emergenza medici di base: una soluzione per i pazienti della dottoressa Balti rimasti scoperti

Grazie all’attivismo dell’Amministrazione, che da subito si è mossa per non lasciare senza risposte i circa mille cittadini che avevano perso il medico di base, è arrivata la bella notizia. Dall'1 agosto prenderà servizio, nell’ambulatorio medico sito in via Magenta al civico 11, il dottor Enrico Illuminati. «Tutti i pazienti che avevano come medico di base la dottoressa Balti e che erano rimasti senza medico di riferimento passano in automatico al dottor Illuminati - ha spiegato il sindaco Sara Bettinelli - I cittadini non devono fare alcuna pratica all’Ats, automaticamente avranno il nuovo medico. Siamo contenti di questa soluzione che garantisce ai pazienti tutta l’attenzione e le prestazioni fondamentali e necessarie». Il dottor Illuminati riceverà i propri pazienti il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12.30; martedì e giovedì dalle 16 alle 18.30. E’ necessario prenotare prima la visita, chiamando il numero 347.0630262 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10. Il numero telefonico e gli orari di ricevimento saranno attivi dall'1 agosto. Nel frattempo rimane attivo il servizio di continuità assistenziale (ex Guardia medica) nei locali di piazza don Rino Villa. Il servizio è disponibile il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 20 alle 23. I pazienti possono utilizzare questo servizio per prescrizioni di ricette dei farmici abituali e per eventuali visite mediche. Il suddetto servizio di continuità assistenziale non sarà più attivo e sarà sospeso in automatico a partire dall'1 agosto, quando arriverà il nuovo medico.