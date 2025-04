Emergenza medici di base: l'ambulatorio temporaneo aperto anche in aprile

Continua il periodo difficile di carenza di medici di base a Inveruno.

Emergenza medici di base: si prosegue con la soluzione tampone

Non è infatti stata ancora trovata una soluzione definitiva dopo il pensionamento, alla fine di dicembre 2024, dei medici Rosangela Longoni e Housain Edres. Non sono arrivati nuovi medici in loro sostituzione e dal momento che gli altri dottori di medicina generale dell’ambito cui fa riferimento Inveruno non hanno più posti a disposizione, per i pazienti rimasti senza medico di riferimento Ats ha attivato un ambulatorio temporaneo che prosegue la sua attività anche per il mese di aprile.

L'Amministrazione comunale ha sollecitato nuovamente l'Asst

I locali dell’ambulatorio, in piazza don Rino Villa, sono stati messi a disposizione dall’Amministrazione comunale, che ha di nuovo sollecitato i referenti di Asst Milano, cui spetta l’assegnazione dei medici, affinché si possa arrivare a una soluzione che risolva il problema dei numerosi pazienti rimasti senza medico di riferimento. L’ambulatorio medico temporaneo rappresenta comunque una soluzione importante per questi cittadini, che hanno un punto di riferimento dove poter andare in caso di necessità di cure mediche, e per la prescrizione di farmaci abituali.

Gli orari di apertura dell'ambulatorio medico temporaneo

Gli assistiti dovranno sempre portare con sé tessera sanitaria, documento d’identità, stampa delle eventuali esenzioni e documentazione sanitaria pertinente alla visita. L’ambulatorio è aperto mercoledì e venerdì dalle 14 alle 18, lunedì dalle 15 alle 19; è inoltre aperto martedì 22 aprile dalle 14 alle 17; il 23 dalle 11 alle 14 e il 28 dalle 11 alle 15; il 29 dalle 13 alle 17.

In Lombardia mancano oltre 1.500 medici di famiglia

La mancanza dei medici di base è un problema sempre più urgente. Sono oltre 1.500 i medici di famiglia che mancano in Lombardia, un problema che non accenna a risolversi visto che i medici che andranno in pensione sono molti di più di quelli che ambiscono a questa professione. Le Case di comunità potrebbero essere una soluzione, ma occorre aspettare la conclusione dei cantieri della loro realizzazione.