Due medici vanno in pensione, oltre mille assistiti restano scoperti

Due medici di medicina generale vanno in pensione, oltre mille cittadini di Inveruno restano senza un medico di riferimento.

Medici in pensione, mutuati scoperti

Lo scorso 31 dicembre la dottoressa Rosangela Longoni e il dottor Housain Edres hanno raggiunto la meritata pensione e i loro pazienti si ritrovano senza medico di medicina generale. L’Amministrazione comunale ha subito preso contatto con i referenti di Asst, cui spetta l’assegnazione dei medici, per sollecitare un intervento rapido che possa risolvere il problema, e ha messo a disposizione i locali dell’ambulatorio comunale in piazza don Rino Villa per l’istituzione dell’Ambulatorio medico temporaneo (Amt), una soluzione ponte in attesa che venga individuato il nuovo medico.

Attivo un ambulatorio medico temporaneo

L’Amt è attivo da oggi, giovedì 2 gennaio, ed è accessibile per i soli pazienti rimasti senza medico di base. Gli assistiti dovranno portare tessera sanitaria, documento d’identità, stampa delle eventuali esenzioni, e documentazione sanitaria per la prescrizione di farmaci, esami di laboratorio, visite specialistiche. Nel mese di gennaio l’ambulatorio temporaneo è aperto dalle 15 alle 19 il giovedì, martedì e lunedì; dalle 15 alle 18 il venerdì e il mercoledì.