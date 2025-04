Enrico Cozzi licenziato insieme alla collega: sono indagati per truffa allo Stato

Enrico Cozzi, ex sindaco di Nerviano e Coordinatore di zona Altomilanese del Partito democratico, licenziato insieme alla collega Simona Mottola: sono i due dipendenti del Comune di Canegrate indagati per truffa allo Stato.

Enrico Cozzi, ora anche il licenziamento

Ora anche il licenziamento. E' questa la novità sul caso dei due dipendenti del Comune di Canegrate indagati per truffa allo Stato Enrico Cozzi - ex sindaco di Nerviano e Coordinatore di zona Altomilanese del Partito democratico - e Simona Mottola: su di loro il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Busto Arsizio Nadia Calcaterra aveva infatti notificato la chiusura delle indagini sul loro caso, con i due accusati di aver timbrato il cartellino l'uno all'altra mentre non si trovavano al lavoro (si è in attesa delle loro richieste, poi potrà essere eventualmente richiesto il rinvio a giudizio). Il danno ammonterebbe a 3.500 euro.

La decisione del sindaco di Canegrate

"La Commissione disciplinare interna comunale, dopo un attento lavoro di analisi dei documenti ricevuti dalla Procura e delle memorie difensive, ha chiuso il procedimento verso i due dipendenti adottando la misura del licenziamento con effetto immediato - l'annuncio del sindaco di Canegrate Matteo Modica - Sono e siamo estremamente dispiaciuti per quanto emerso. Al tempo stesso però ringrazio i componenti della commissione, il segretario generale, la Polizia Locale, il personale dipendente tutto che anche in un periodo complicato ha sempre lavorato con professionalità, garantendo massimo impegno, costante attenzione e rispetto delle regole. Con la sanzione disciplinare del licenziamento, il Comune mette la parola fine alla vicenda che vende l'Ente vittima di comportamenti scorretti e lesivi del suo buon nome. Come già in passato, ogni scelta, pur umanamente sofferta e dolorosa, sarà esclusivamente orientata alla tutela del Comune e della cittadinanza".