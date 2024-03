Partenza questa mattina, 13 marzo, da Rho, per la storica gara ciclistica arrivata alla sua 105a edizione: l'arrivo in giornata a Salassa in provincia di Torino.

E' partita da Rho la 105a edizione della Milano-Torino

Partenza dal centro della città per la Milano-Torino con una sfilata nel centro cittadino davanti a decine di persone che hanno applaudito gli atleti in gara. Dopo l'uscita dalla città, i corridori si sono diretti verso il Piemonte dove saliranno nel Canavese per arrivare a Salassa in provincia di Torino. Nelle scorse settimane era stato presentato il trofeo che sarà consegnato al vincitore della storica gara ciclistica.

Il percorso è sostanzialmente pianeggiante nella prima metà, ondulato con alcune asperità degne di nota nella seconda.