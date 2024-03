Da Rho a Salassa, 177 chilometri per la Milano-Torino di ciclismo

Si scrive Milano-Torino, si legge Rho. Partirà dal centro cittadino, per il secondo anno consecutivo, la classica del ciclismo che aprirà ufficialmente la stagione delle due ruote in Italia.

Ai nastri di partenza ci saranno 18 squadre: 9 World Tour e 9 Professional che si daranno battaglia per 177 chilometri, l’arrivo quest’anno sarà a Salassa nel Canavese.

Il percorso non prevede particolari difficoltà altimetriche nella prima parte, mentre la seconda metà del tracciato risulta decisamente più ondulata. Dopo aver attraversato l’alta Pianura Padana tra Magenta, Novara e Vercelli, il gruppo si sposterà verso il Canavese, percorrendo le prime brevi asperità a Cossano Canavese e San Martino Canavese.

Passerella nel centro cittadino poi via verso il Piemonte

Dopo la partenza da piazza San Vittore, i ciclisti percorreranno corso Garibaldi, via Milano, via Castelli Fiorenza, via Matteotti, via Madonna e raggiungeranno corso Europa che sarà percorso dal Santuario fino a via Mattei. Poi via Mattei, via Pregnana, via Nino Bixio, ponte di Lucernate, via Magenta e da li raggiungeranno l’ex via Novara, oggi via Milano e si dirigeranno verso il Piemonte.

Il via sarà dato dal sindaco Orlandi e dall'assessore allo Sport Borghetti

Dopo aver superato Rivarolo Canavese, ci sarà un primo passaggio a Salassa e inizierà un circuito di circa 44 chilometri con due salite di 4 km ciascuna: da Rivara a Prascorsano con pendenza al 9% nella prima parte, quella di Colleretto Castelnuovo un po’ più pedalabile. Dall’ultimo scollinamento mancheranno 18 km al traguardo, gli ultimi dieci saranno pianeggianti fino all’arrivo. Il via da Rho anche quest’anno sarà dato dal sindaco Andrea Orlandi e dall’assessore allo Sport Alessandra Borghetti

Lo scorso anno vinse Arvid De Kleijn

Lo scorso anno il primo a tagliare il traguardo della classica del ciclismo che era situato a Orbassano, è stato Arvid De Kleijn. Il ciclista della Tudor ha preceduto in volata il colombiano Fernando Gaviria. Quarto e primo degli italiani Matteo Moschetti.