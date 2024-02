Arrivato a Rho il trofeo della classica del ciclismo Milano-Torino

È arrivato stamattina, 23 febbraio, a Rho il trofeo della Milano-Torino la gara ciclistica in programma mercoledì 13 marzo.

Il trofeo sarà esposto nell’atrio del Municipio dalle 9.30 di oggi fino alla sera del 27 febbraio 2024 (lunedì 26 sarà visibile dalle 8.30 alle 12.30 e martedì 27 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18). Il 28 febbraio il trofeo sarà a Torino dove la gara verrà presentata nella sede di Regione Piemonte alla presenza del Sindaco Andrea Orlandi e dell’assessore allo Sport Alessandra Borghetti.

Dal 4 all’8 marzo, il trofeo tornerà a Rho, nella filiale di via Pietro Mascagni 1 di Crédit Agricole Italia, sponsor di gara anche per questa edizione. Abbiamata alla corsa l'amministrazione comunale ha organizzato due concorsi il primo riservato alle scuole dal titolo “La magia del ciclismo”. Il secondo concorso per i commercianti “La vetrina più originale” organizzato in sintonia con la delegazione rhodense di Confcommercio.

Coinvolti anche i commercianti del centro

I commercianti di Rho, in particolare quelli le cui attività si affacciano sul percorso seguito dai ciclisti, sono invitati ad allestire le loro vetrine ispirandosi al ciclismo, alla Milano-Torino in particolare, ai colori della gara che sono il blu e il rosso. Dovranno inviare una foto della vetrina all’indirizzo email comunicazione@comune.rho.mi.it entro il 5 marzo 2024. Una giuria sceglierà l’allestimento più originale.

Le premiazioni dei due concorsi avverranno sul palco allestito in piazza San Vittore la mattina del 13 marzo prima della partenza della gara.