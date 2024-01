E Distribuzione incontra i sindaci dopo la lettera di protesta

Dopo la dura lettera dei sindaci del rhodense per chiedere più efficienza e tutele per i propri cittadini, arriva la risposta della società che gestisce l'infrastruttura e la rete elettrica, E Distribuzione.

La lettera

I sindaci di diversi comuni del rhodense, a fronte di continui disservizi sul territorio segnalati dai cittadini, hanno infine preso carta e penna e chiesto risposte concrete a E Distribuzione. La società ha organizzato una serie di incontri con i primi cittadini firmatari, il primo dei quali con il sindaco di Pregnana Angelo Bosani.

E Distribuzione

"Gli incontri rappresentano l’impegno dell’Azienda per consolidare un confronto costruttivo con le amministrazioni territoriali, fornire un quadro complessivo rassicurante rispetto ai risultati raggiunti nella gestione della rete e illustrare il piano di attività che punta al miglioramento continuo del servizio, peraltro già oggi assolutamente in linea con gli standard italiani" scrive la società.

Nella giornata di giovedì 25 gennaio Fabio Musio, Responsabile Unità Territoriale Milano di E-Distribuzione e Gerardo Carvelli, Referente Affari istituzionali Lombardia, si sono confrontati con Angelo Bosani, sindaco di Pregnana Milanese.

Durante l’incontro, E-Distribuzione ha fornito tutti i dettagli in merito alla natura dei disservizi di inizio gennaio che ha causato interruzioni dell’alimentazione sul territorio. E-Distribuzione ha confermato che l'assetto di rete è stato opportunamente modificato, gli impianti sono stati integralmente riportati alla loro piena funzionalità e saranno oggetto di ulteriore intervento per migliorare la qualità del servizio. L'Azienda si è inoltre impegnata in una specifica campagna di monitoraggio per individuare l'opportunità di specifici interventi, volti a prevenire e scongiurare per quanto possibile il ripetersi dei disservizi, con la massima collaborazione dell'amministrazione comunale.

Servizio indispensabile

“Accolgo con favore la disponibilità dimostrata da E-Distribuzione che, nel corso dell’incontro, ha spiegato i motivi dei guasti verificatisi a Pregnana e ha elencato gli interventi di manutenzione già effettuati e in programma – ha dichiarato il sindaco Angelo Bosani. La Società, attraverso i suoi tecnici, ha aperto un canale diretto di comunicazione con il Comune per inviare eventuali segnalazioni e informarci di eventuali attività sulla rete (riparazioni, sospensioni del servizio, interventi di manutenzione). Confido nell’impegno condiviso: la fornitura di energia elettrica è un servizio indispensabile per garantire la qualità della vita, la sicurezza e l’attività lavorativa della nostra comunità e mi auguro che l’efficienza di questo servizio possa migliorare ulteriormente in futuro ”.

L’incontro con il primo cittadino di Pregnana Milanese è solo un primo step, cui seguiranno nelle prossime settimane ulteriori vertici con i sindaci di Rho, Vanzago, Bollate, Settimo Milanese, Arese, Pero, Novate Milanese e Solaro.