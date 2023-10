Gli studenti della classe 5B Ragioneria dell’anno 1972/73 si sono ritrovati sabato scorso, 23 settembre all’Istituto Einaudi di Magenta. La dirigente Maria Grazia Pisoni ha accolto gli alunni diplomati 50anni fa, che han voluto rivivere l’emozione di tornare dopo mezzo secolo nella loro scuola superiore.

Dopo 50 anni di nuovo tra i banchi

La preside, dopo un breve saluto, li ha accompagnati in quella che era stata la «loro» aula, al terzo piano, oggi la 3.26, una delle aule del dipartimento di Economia Aziendale. Oggi all’Istituto Einaudi, le aule sono laboratori attrezzati per svolgere le attività curricolari e sono gli studenti a raggiungere l’insegnante in aula, ad immergersi fisicamente, oltre che con la mente, nelle diverse discipline.

La novità rispetto al passato ha positivamente sorpreso gli ospiti, una sensazione che si è progressivamente trasformata in emozione percorrendo lo scalone centrale dell’edificio e che ha raggiunto il culmine quando, al terzo piano, tutti gli allievi presenti a scuola si sono riversati nel corridoio per complimentarsi con un fragoroso applauso. A distanza di 50 anni la classe 5B si è ricomposta e ognuno ha ripreso il proprio posto sui banchi, rispondendo all’appello della Preside.

L'accoglienza degli attuali studenti

Attraverso gli stessi lunghi corridoi della loro gioventù, gli ex allievi sono giunti nella sala conferenze dell’Istituto, dove gli alunni delle attuali classi quinte dell’indirizzo economico, hanno accolto gli ospiti calorosamente, per poi dar vita ad un interessante dialogo intergenerazionale, sui cambiamenti della scuola e del mondo del lavoro nell’arco di mezzo secolo.

Oggi gli studenti del 1973 sono tutti in pensione, dopo una vita spesa come bancari, commercialisti, avvocati, ragionieri. Ma non manca chi ha seguito altre strade come medicina o farmacia, a dimostrazione che allora, come oggi, il quinquennio dell’Istituto tecnico economico offre una buona base culturale oltre che professionale, che apre le porte a tutte le facoltà universitarie e ai diversi settori del mondo del lavoro.

La dirigente ha consegnato ad ognuno degli ospiti un “diploma” a ricordo della piacevole mattinata e gli ex studenti hanno ricambiato con una targa, ora esposta in Presidenza, che continuerà a dimostrare il forte senso di appartenenza che l’Istituto Einaudi ha saputo trasmettere a chi l’ha frequentato. Infine gli studenti del 1973 sono stati fotografati dagli studenti dell’indirizzo «Servizi culturali e dello spettacolo» attivo presso l’Istituto.