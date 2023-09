Non sono bastati più di 250 alberi caduti sul territorio e un totale di 100mila euro di danni. Il maltempo che nel corso dell’ultimo periodo si è abbattuto violentemente sul territorio del Magentino, non ha risparmiato nemmeno il Teatro Lirico di Magenta.

Infiltrazioni nel tetto, il Comune "chiude" il Teatro Lirico

La struttura di via Cavallari è stata temporaneamente chiusa da parte del Comune di Magenta, a spiegarlo è stato direttamente il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Enzo Tenti:

«Purtroppo per via del maltempo che si è verificato nel corso dell’ultimo periodo sono state riscontrate alcune infiltrazioni nell’area della cupola del teatro Lirico. Per questo motivo abbiamo deciso di sospendere in via cautelativa gli appuntamenti che c’erano in programma nel corso delle prossime settimane all’interno del teatro e rinviarli a data da destinarsi».

Il Comune infatti vuole vederci più chiaro sulla situazione e, come sottolineato dallo stesso esponente dell’Esecutivo magentino, sono già in corso ulteriori approfondimenti in modo tale da poter scattare una fotografia precisa di quella che è la situazione della storica struttura cittadina.

«Abbiamo già incaricato i tecnici che sono al lavoro per cercare di stabilire qual è l’esatta condizione del tetto - prosegue Tenti - Ci tengo però a ripetere che abbiamo voluto agire per tutelare la nostra cittadinanza, allo stesso modo di come abbiamo fatto per la scuola di Pontevecchio dopo aver riscontrato delle fibre di amianto all’interno delle piastrelle. Sulla condizione del teatro potremo però essere più precisi solamente tra qualche giorno. Credo che per l’inizio della prossima settimana la situazione sarà sicuramente più chiara».

La scelta di intervenire preventivamente

Sulla questione è intervenuto anche il sindaco Luca Del Gobbo aggiungendo qualche dettaglio in più sulla situazione.