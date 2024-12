Don Davide Bertocchi responsabile dell'Apostolato Biblico della Diocesi

Don Davide Bertocchi, ex parroco di San Vittore Olona, nominato responsabile dell'Apostolato Biblico della Diocesi di Milano.

Don Davide Bertocchi, nuovo incarico

Don Davide Bertocchi, ex parroco di San Vittore Olona, è stato nominato responsabile della sezione Apostolato biblico della Diocesi di Milano. Il sacerdote, originario di Nerviano, in paese è rimasto nel cuore di tutti: arrivato nel 2014, aveva salutato la comunità nel 2019 trasferendosi nella Diocesi di Pozzuoli, in provincia di Napoli, dove è stato sacerdote residente con diversi incarichi e ha frequentato la facoltà biblica dei Gesuiti raggiungendo la licenza in Teologia biblica.

Tornato al nord (a giugno ha spostato l’ex sindaco Carmen Colombo Galli, 80 anni), in questi ultimi anni era impegnato nella collaborazione con l’Apostolato biblico diocesano così come vicario parrocchiale della Comunità pastorale La Visitazione a Gratosoglio, quartiere di Milano, dimorando nella parrocchia San Barnaba.

Il nuovo impegno

Ora Bertocchi è stato scelto come successore di don Paolo Alliata, responsabile uscente dell’Apostolato biblico, e sarà in carica per cinque anni.

Da ricordare che l’Apostolato biblico è una sezione dell’Ufficio Catechesi diocesano e Bertocchi è già al lavoro con il classico entusiasmo che lo contraddistingue. La sezione da lui guidata si occupa dell’animazione biblica nella Diocesi, tra cui i Gruppi di ascolto della Parola d Dio (realtà questa nata 40 anni fa su idea dell’allora Cardinale Carlo Maria Martini), vi è poi il coordinamento di tutti i corsi e ritiri biblici così come l’organizzazione di weekend, proposte e produzione di testi per favorire a conoscenza biblica e il lavoro sulla Parola di Dio nelle varie Parrocchie.

"Sono ovviamente molto contento del nuovo incarico - commenta Bertocchi - Ho sempre sentito di avere dentro un carisma sul fronte dello studio biblico e volevo che questa mia sensibilità potesse avere una risonanza più ampia e messa a disposizione non solo della singola Parrocchia ma dell’intero territorio. Ora vivo quindi impegnati su due versanti: quello della Diocesi e l’impegno nella mia Parrocchia".