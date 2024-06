Carmen Colombo Galli si è sposata

Carmen Colombo Galli, storico ex sindaco di San Vittore Olona e nota in tutto il Legnanese per il suo impegno nel sociale, si è sposata questo pomeriggio a Parabiago.

Carmen Colombo Galli convola a nozze

Grande felicità e commozione per Carmen Colombo Galli: 80 anni, ex sindaco di San Vittore Olona e nota in tutto il Legnanese per il suo impegno sociale (da ricordare che a lei è stato consegnato anche il Premio Rosa Camuna di Regione Lombardia), si è sposata con l'imprenditore di Parabiago (città natale di Galli) Virginio Belloni. La cerimonia, celebrata da don Davide Bertocchi (originario di Nerviano ed ex parroco a San Vittore Olona), si è celebrata nel santuario della Madonna di Diol'sa a Parabiago. Una cerimonia discreta ma di tante, tantissime emozioni. Le nozze erano state decise da qualche tempo, con Galli che davvero "miracolata" dopo il brutto incidente che aveva rischiato di portarla via per sempre, è davvero rinata con un amore ancora più profondo per la vita.

"Volete vivere insieme, avete capito quello che conta"

"Sono rimasto davvero colpito: non avevo mai visto la Carmen così, è proprio contenta - ha affermato don Davide durante l'omelia - Si è ritrovata con Virginio, col quale si conosceva da sempre, e hanno deciso di voler vivere insieme. Questo è stato davvero un bel regalo, ci hanno regalato un bel sorriso. Carmen e Virginio hanno capito davvero quello che conta". Presenti alla cerimonia tanti amici e persone che con Galli hanno condiviso tantissimo (basti pensare alla Castoro Sport) e presente anche l'ex sindaco sanvittorese Daniela Rossi.