Rosa Camuna a Carmen Colombo Galli: "Una vita per gli altri"

Carmen Colombo Galli: "Una vita per gli altri".

A Carmen Colombo Galli la più alta onorificenza della Regione Lombardia

Con questa motivazione la storica coordinatrice della Casa Famiglia di San Vittore Olona di Fondazione Mantovani ha ricevuto la Rosa Camuna, la più alta onorificenza della Regione Lombardia, direttamente dalle mani del governatore Attilio Fontana. La premiazione si è svolta ieri, sabato 27 maggio 2023, nella cornice dell’Auditorium Testori di Piazza Lombardia, nell'ambito della Festa della Regione Lombardia, giunta alla sua decima edizione.

"La sua straordinaria storia di impegno civile trova oggi pieno riconoscimento"

Paolo Grazioli, presidente di Fondazione Mantovani, commenta:

"La sua straordinaria storia di impegno civile per la nostra comunità e il nostro territorio sono un patrimonio importante che oggi trova il pieno riconoscimento anche dalle massime autorità pubbliche regionali. Per noi di Fondazione Mantovani è motivo di gratitudine, onore e orgoglio: la dottoressa Carmen Galli è una donna che ha visto nell’attenzione al prossimo la vocazione della sua esistenza".

Già sindaco di San Vittore, difensore dell'infanzia, fondatrice del Codice rosa

Carmen Colombo Galli è stata uno dei primi sindaci donna, nella sua San Vittore Olona, dove ha ricoperto l’incarico di primo cittadino dal 1987 al 2004. Nel 1999 è stata nominata difensore civico per l'infanzia Unicef; fondatrice del Codice rosa nel 2004 in collaborazione con l’Azienda ospedaliera Legnanese è stata ed è attualmente presidente di associazioni sportive in ambito socio sanitario. Ha ottenuto la laurea honoris causa in Sociologia all'Università Pro Deo di Roma. Innumerevoli i riconoscimenti, tra i quali il cavalierato della Repubblica Italiana nel 1992 e nel 2020 l’onorificenza di ufficiale al merito della Repubblica italiana dal presidente Sergio Mattarella. Energia e instancabile, malgrado un incidente automobilistico devastante, di cui è stata vittima nel giugno scorso, grazie alla sua forza di volontà e al suo amore per la vita, è tornata alle sue attività di sempre.

Ambasciatrice della Fondazione Mantovani dopo 15 anni alla Casa Famiglia

Quanto all’esperienza alla guida della Casa Famiglia di San Vittore Olona, è stata coordinatrice per oltre 15 anni (dal 2005 al 2021): un lungo impegno che ha visto la Casa Famiglia sempre più crescere e consolidarsi quale punto di riferimento per il territorio. Conclude Grazioli:

"Un lavoro che però continua: oggi la dottoressa Colombo Galli è ambasciatrice della Fondazione Mantovani, così da proseguire quel lavoro di speranza, sensibilizzazione e crescita che da sempre guida le attività delle nostre Case Famiglia e che la nostra ambasciatrice rappresenta in modo perfetto ed unico con la sua vita e le sue opere".

Ecco le motivazioni dell'onorificenza che le è stata assegnata dal governatore

"Ha svolto incarichi di alta responsabilità presso istituzioni pubbliche e private. Il suo contributo è stato fondamentale nella difesa dei diritti delle persone più fragili o svantaggiate e la sua azione è stata sempre guidata da grande onestà intellettuale e lungimiranza".