L'ex parroco don Davide Bertocchi in tv con Geppi Cucciari e Giacomo Poretti

L'ex parroco di San Vittore Olona don Davide Bertocchi è apparso su Rai Tre nella trasmissione di Geppi Cucciari con ospite Giacomo Poretti.

Don Davide Bertocchi in tv da Geppi Cucciari

Esperienza in prima serata tv per don Davide Bertocchi, sacerdote originario di Nerviano ed ex parroco di San Vittore Olona e ora collaboratore dell'Apostolato Biblico della Diocesi di Milano e Vicario parrocchiale in San Barnaba a Milano: nella serata di ieri, venerdì 19 ottobre 2023, il religioso è stato ospite della trasmissione "Splendida cornice" condotto da Geppi Cucciari nel momento in cui l'ospite era Giacomo Poretti, famoso comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo.

Parlando di spiritualità, Poretti è stato sottoposto a un "test" di conoscenza del Nuovo Testamento con l'arrivo in studio di Bertocchi (amico di Cucciari) per la rubrica "A sua immaginetta" con un test sulle immaginette.

Don Davide ha elencato alcuni Santi e Poretti doveva indovinare se erano veri oppure no: la prima proposta da Bertocchi è stata "Santa Bibiana, patrona contro i postumi della sbornia" (vero, Poretti ha indovinato; "Martirizzata nel quarto secolo - ha spiegato il don - Nella chiesa di Santa Bibiana a Roma, ancora esistente, si curavano delle malattie particolari che provocavano movimenti scomposti, allora i romani negli anni hanno detto che tra i movimenti scomposti c'è quello della sbornia e da qui il nome, come dice la leggenda"), poi "San Mamerto di Vienne, patrono delle gelate notturne" (vero - per Poretti era falso - "Santo vero - ha replicato Bertocchi - Santo del quinto secolo, patrono delle gelate notturne perchè nel centro-nord Europa ci sono a volte dei cambi bruschi di temperatura, si abbassano, gela per poi dopo arrivare la bella stagione") e infine "Santa Zita di Lucca patrona dei mazzi di chiavi" (vera, azzeccata dal comico, "Andò a Lucca da una famiglia nobile, a cui era tanta fedele, è patrona delle domestiche a cui poter affidare le chiavi" la spiegazione del sacerdote). Tanti gli applausi per il don, definito dalla conduttrice come "un sacerdote che conosco da molti anni, meraviglioso, che si occupa dei ragazzi in tutte le Parrocchie in cui ha lavorato".

Gli altri ospiti

Durante la puntata, tra gli altri, ospiti anche il comico Paolo Rossi, i musicisti Mario Biondi, Rocco Tanica, l'attrice Saria Deflorian, lo psicanalista e saggista Massimo Recalcati e Roberto Mercandini con le sue lezioni su ogni genere di curiosità. Nella band Nicola "Ballo" Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini.