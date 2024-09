Disagi in via Varese: arriva Capitan Ventosa

Curiosità a Inveruno dove nei giorni scorsi è arrivata una troupe di Striscia la Notizia con Capitan Ventosa.

Il fatto

In via Varese c'è un campo magnetico che impedisce da tempo ai telecomandi di autovetture e cancelli di funzionare correttamente. È stato chiesto l'intervento di aziende che operano nel settore ma sembra che nessuna sia riuscita a venire a capo del problema.

La richiesta di aiuto

Così i titolari del Panificio Garavaglia e dello Studio Ferrario, hanno chiesto l'intervento di Capitan Ventosa, nella speranza che lui e i suoi collaboratori, che di servizi simili ne hanno fatti parecchi, potessero venire a capo di quanto succede. Nei parcheggi di fronte al panificio e allo studio è capitato più volte che il mezzo in sosta non si aprisse più, con tutti i conseguenti disagi per il proprietario.