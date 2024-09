Centri estivi comunali: in arrivo rimborsi per le famiglie in difficoltà

Novità in arrivo per le famiglie con figli che hanno frequentato uno dei centri estivi accreditati dal Comune durante l’estate. A fronte dell’organizzazione di questi ultimi infatti, il Ministero per la Famiglia ha assegnato a Magenta oltre 26mila che verranno restituiti alle famiglie in difficoltà.

Centri estivi: in arrivo rimborsi per le famiglie

Ad annunciare la notizia è stato l’assessore alle Politiche per la Famiglia Mariarosa Cuciniello:

«La nostra Amministrazione anche quest'anno ha deciso di destinare questo bonus non alle realtà che hanno organizzato le attività ma alle famiglie sulla base dell’Isee e del numero di figli partecipanti ai centri. In questo modo potremo restituire a buona parte delle famiglie, sotto forma di rimborso, parte della quota spesa per mandare i figli ai centri estivi comunali. Si tratta di una ulteriore misura a favore della famiglia, in particolare di quelle che hanno necessità di usufruire di servizi educativi e ricreativi qualificati nel periodo di interruzione delle attività scolastiche».

La presentazione delle domande per il bonus sarà attiva da lunedì 23 settembre fino al 20 ottobre. Il Comune ha da poco diffuso un avviso pubblico contenente tutte le informazioni utili e i criteri di assegnazione.