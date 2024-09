Sprangate fuori dalla scuola: tre 16enni finiscono in comunità

Sono finiti in comunità i tre sedicenni accusati di aver preso a sprangate due coetanei fuori da una scuola di Magenta nel gennaio del 2024.

Sprangate fuori dalla scuola: tre 16enni in comunità

I Carabinieri della Stazione di Sedriano, hanno eseguito un’ordinanza cautelare personale nei confronti di tre 16enni, residenti nell’hinterland di Milano ed emessa dal Tribunale per i Minorenni del capoluogo meneghino. I tre sono ritenuti responsabili di lesioni personali gravi in concorso.

L’episodio risale a gennaio scorso, quando i tre adolescenti hanno brutalmente aggredito due coetanei nelle vicinanze di un istituto scolastico di Magenta. Un alterco nato per futili motivi è rapidamente degenerato in violenza, con una delle vittime colpita ripetutamente, anche con una spranga di ferro, fino a perdere i sensi e subire il distacco di un dente.

Fondamentale un video girato da un testimone

Grazie alle indagini, condotte dai Carabinieri della Stazione di Sedriano e coordinate dalla Procura della Repubblica per i Minorenni di Milano, è stato possibile ricostruire l'intero accaduto. Fondamentali per le investigazioni sono state le testimonianze raccolte e un video girato da uno dei presenti, rivelatosi cruciale per l'identificazione dei responsabili.

Non solo violenza fisica: uno dei tre aggressori, dopo aver appreso dell’inchiesta in corso, ha preso di mira una delle vittime, inviandole ripetuti messaggi intimidatori, facendo così scattare per lui anche l’ipotesi di atti persecutori.

I tre si trovano ora collocati presso distinte comunità di recupero, in attesa di essere ascoltati dall’Autorità Giudiziaria.