Concerto a Porta Pia per la Fanfara dei Bersaglieri di Magenta

Incontro tra passato e presente per la Fanfara dei Bersaglieri Nino Garavaglia di Magenta, che venerdì 20 settembre si è esibita in un inedito concerto a Roma in occasione del 154esimo anniversario della presa di Porta Pia.

Concerto a Porta Pia per la Fanfara dei Bersaglieri magentina

Nel pomeriggio prima del concerto, la banda dei fanti piumati ha partecipato a un incontro pubblico con il grande paroliere Mogol, anch'esso tenutosi nella suggestiva cornice della Porta michelangiolesca. Durante la giornata è stato inoltre presentato il calendario dei Bersaglieri 2025.

Momento clou delle celebrazioni è stato però ovviamente il concerto serale, durante il quale le trombe e le gole della banda militare magentina hanno offerto una selezione dei più celebri brani bersagliereschi, arricchita sul finale anche da un piccolo medley di alcune canzoni popolari lombarde, da "Oh mia bela Madunina" a "La bella Gigogin".

Un evento "dal valore fortemente simbolico", spiega il capofanfara Fabio Borroni, valorizzato peraltro dalla presenza dei vertici nazionali dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, che proprio quest'anno festeggia i 100 anni dalla sua fondazione nel 1924.

Ha aggiunto Borroni:

"Nonostante gli impegni che abbiamo in questi giorni abbiamo fatto questa 24 ore non stop perché la voglia di essere qui a celebrare un momento storico come questo era troppo grande".

Gli elogi del presidente dell'Anb

Grandi complimenti sono stati fatti proprio dal presidente dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, il generale di brigata Ottavio Renzi:

"Abbiamo una certa esperienza di fanfare, lasciatemelo dire. Vi posso assicurare che questa Fanfara è forse, non dico una delle migliori dal punto di vista tecnico musicale, ma senz'altro la migliore per come canta. Lo dico perché l'esperienza mi fa vedere queste cose. Il sentimento che i componenti di questa Fanfara mettono nel cantare non tutti ce l'hanno, nessuno si offenda. Ad oggi, tra tutte le fanfare che cantano, questa è la migliore".