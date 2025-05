Delpini a Cornaredo per il mandato agli animatori

Torna a Cornaredo l’Arcivescovo di Milano Mario Delpini.

Mandato agli animatori

Il prossimo 6 giugno il Monsignore celebrerà la Messa Solenne, alle 21 in chiesa parrocchiale, e conferirà il «mandato» ad animatori e volontari degli oratori estivi di Cornaredo e San Pietro all’Olmo.

Arcivescovo Delpini

Sarà questa la seconda visita in pochi mesi dell'arcivescovo alla comunità pastorale cornaredese.

Giugno porterà anche una nuova interessante novità per la Comunità pastorale dei Santi Apostoli. In accordo con l’amministrazione comunale, dal 13 al 16 giugno si terrà la prima edizione del Corna Beats Fest, evento pensato, creato e gestito dai giovani dell’oratorio che si propone come appuntamento di inizio estate dedicato a tutta la cittadinanza.

Corna Beats Fest

La musica protagonista assoluta: per l’occasione viene indetta anche una sfida fra band giovanili. I gruppi selezionati si esibiranno in oratorio il 13 giugno: i vincitori saranno poi coinvolto durante la festa del paese di settembre.