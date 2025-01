Defibrillatore per Gabriella Andreasi, attivato il collegamento elettrico

Defibrillatore in memoria di Gabriella Andreasi a San Vittore Olona, attivato il collegamento elettrico.

Attivato il collegamento elettrico per il defibrillatore in memoria di Gabriella Andreasi a San Vittore Olona, donna morta nell'incidente in auto causato da un pirata della strada mentre tornava a casa dal Novara Gospel Festival. L'apparecchio (che può salvare la vita in caso di arresto cardiaco), come noto, si trova all'esterno della biblioteca comunale (all'incrocio tra le vie Leopardi e Bandiera). Andreasi abitava a Cerro Maggiore (dove cantava nel coro parrocchiale ed era attiva nelle Acli), a San Vittore Olona era nota anche per il suo impegno con il Comitato accoglienza bambini di Chernbyl.

"L'apparecchio (inaugurato nel 2023) era funzionante ma il collegamento con l'energia elettrica era necessario per preservare gli elettrodi riscaldando la teca affinché le basse temperature invernali non ne pregiudicassero la funzionalità - afferma il sindaco Marco Zerboni - Siamo soddisfatti di essere riusciti a reperire le risorse per questo lavoro anche e soprattutto per non rendere vana la donazione al nostro comune del defibrillatore da parte della famiglia di Gabriella, prematuramente scomparsa in un tragico incidente stradale, in accordo con l'associazione 60.000 Vite da Salvare".

L'accaduto

Era l'8 ottobre 2022 quando Andreasi perse la vita insieme a Daniela Cassina, moglie di Massimo Cozzi, ex sindaco di Nerviano: entrambe coriste del coro gospel Let's GoSpel di Nerviano, stavano tornando a casa da Novara dopo il famoso festival (avevano svolto un workshop) quando un uomo al volante - senza patente nè assicurazione e ubriaco - travolse la loro auto. Un secondo defibrillatore - sempre su volere dei figli di Andreasi - era stato a lei intitolato e installato in via Trento e Trieste a Cerro Maggiore.