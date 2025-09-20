Dash cam, body cam, etilometro e sniffer portatili per la Polizia Locale

La Polizia Locale di Cuggiono si dota di importanti strumenti come un etilometro e uno sniffer portatili, ma anche dash cam, body cam e notebook, grazie a un finanziamento regionale.

Nuovi strumenti per la Polizia Locale grazie a un finanziamento regionale

Regione Lombardia ha infatti finanziato il progetto presentato dal Comune per l’assegnazione di contributi destinati all’acquisto di dotazioni tecnico-strumentali per la Polizia Locale. In prima battuta il progetto era stato ammesso ma non finanziato, ora grazie alle risorse reperite in fase di assestamento al bilancio regionale 2025-2027 il Comando locale potrà dotarsi di nuova strumentazione per supportare le attività operative quotidiane degli agenti in termini di pattugliamento e di rilevazione di incidenti stradali. Il costo complessivo delle dotazioni ammonta a 39.933 euro, il finanziamento ottenuto è di 19.744 euro e la parte restante viene coperta da risorse proprie del bilancio comunale.

Al Comando arriverà anche un kit per l’analisi dei falsi documentali

Il progetto, a firma del comandante della Polizia Locale Ezio Villa, prevede il rifacimento della centrale radio con l’acquisizione di un nuovo sistema di radiocomunicazione digitale. L’acquisto di un etilometro portatile; di uno sniffer portatile per il riconoscimento rapido di droghe, dotato di tutti gli accessori idonei all’utilizzo fuori sede; di un kit per l’analisi di falsi documentali, con microscopio digitale portatile, lente professionale da appoggio, valigia tecnica. Si prevede inoltre l’acquisto di due dashcam dotate di doppia telecamera, accensione automatica, registrazione live, Gps integrato; sei body cam con registrazione video, foto e audio, illuminatori infrarossi automatici; cinque fototrappole con triplo sensore di rilevamento, infrarossi, funzionamento foto, video o foto+video; tre notebook.

Nella foto di copertina: la Polizia Locale di Cuggiono insieme al sindaco Giovanni Cucchetti e all’assessore Sergio Berra