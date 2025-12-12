Il Circolo Socio Culturale Hobbisti di San Giorgio con il patrocinio del Comune di San Giorgio su Legnano organizza da sabato 13 a sabato 20 dicembre la Mostra-Concorso Presepi 2025.

Dal 13 al 20 dicembre arriva la mostra Concorso presepi

Giunta alla sua 11ª edizione la mostra presenta ai visitatori una ricca ed articolata esposizione di opere realizzate dagli appassionati della tradizione che si sono impegnati anche quest’anno sul tema della Natività.

Come tradizione, anche l’edizione 2025 offre a tutti i visitatori la possibilità di esprimere il gradimento sulle opere esposte indicando, tra le tante, le due preferite.

Intendiamo così lasciare spazio al gusto, all’affinità ed alla fantasia personale dei visitatori affinché possano esprimere il proprio gradimento per le opere esposte ma anche come contributo per meglio indirizzare le mostre future, infine, anche e soprattutto perché la mostra è uno stimolante Concorso tra i costruttori dei presepe esposti, concorso attraverso il quale s’intendono premiare i tre presepe che risulteranno i più votati dai visitatori.

Diversi stili di presepe

La mostra presenta diversi stili di presepe e varie interpretazioni, alcuni realizzati nel solco della “tradizione napoletana” piuttosto che in quella “bergamasca”, ma vuole lasciare anche ampio spazio alla espressione della creatività e della soggettività personale, sia rispetto alle tecniche utilizzate sia per quanto riguarda le ambientazioni, i materiali impiegati, i soggetti e le figure.

Questa scelta risponde allo scopo di permettere una più ampia partecipazione alla mostra ed al concorso, facilitando così costruttori di presepe di tutte le età ed esperienze, ma, è anche nostra convinzione che lasciando ampia libertà espressiva si possa arricchire la rappresentazione della Natività in modo innovativo, anche grazie all’insostituibile dono della fantasia della creatività italiana.

La mostra introduttiva

Farà da cornice ed accompagnerà la mostra una breve introduzione storica sulla “nascita della persona” che, attraverso reperti di vario tipo, ne testimoniano l’importanza partendo già dalla preistoria del genere umano per giungere fino alla “nascita di Gesù”, cioè quella che comunemente chiamiamo “la Natività”.

La ricerca è strutturata come evoluzione nel tempo e prende forma, attraverso testi ed immagini, partendo dall’alba dell’umanità e si sviluppa fino al Rinascimento con testimonianze cha vanno dal paleolitico all’opera dei primi cristiani, per poi proseguire attraverso l’evoluzione durante il medioevo ed approdare al ‘600, presentando alcune tra le opere di grandi maestri dell’arte italiana.

La mostra si terrà nel Laboratorio Hobbisti nel Comune di San Giorgio su Legnano, in Piazza IV novembre 7, e sarà aperta ai visitatori da sabato 13 a sabato 20 dicembre, dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, mentre resterà chiusa il sabato pomeriggio e la domenica.

Le persone potranno votare i 2 presepe preferiti fino alle 12 di sabato 20 dicembre e la premiazione dei primi 3 presepe risultati vincitori del Concorso di terrà alle ore 12,30 di sabato 20 dicembre alla Mostra.