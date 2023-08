Da limonaia a centro culturale: verso l’appalto dei lavori da 400mila euro

Si appalta l’intervento di restauro conservativo e strutturale della serra/limonaia di Villa Annoni a Cuggiono.

Tutto pronto per il via ai lavori sulla limonaia di Villa Annoni

Il progetto è finanziato da Regione Lombardia per 293.677,20 euro nell’ambito del bando di rigenerazione urbana. Rispetto a quello di fattibilità tecnico economica, il progetto esecutivo ha visto un aumento di 106.322,80 euro, che è stato coperto con avanzo di bilancio 2022. L’importo complessivo dell’intervento ammonta ora a 400mila euro ed è inserito nel piano 2023 delle opere pubbliche. L’Ufficio Tecnico comunale ha avviato le procedure per l’appalto lavori che dovrebbero essere cantierizzati entro il 15 agosto.

Primo passo verso la creazione di un nuovo polo culturale

La ristrutturazione della serra è il primo tassello della riqualificazione degli spazi di Villa Annoni. Il sindaco Giovanni Cucchetti commenta:

"L’obiettivo del recupero della ex limonaia è quello di creare un nuovo polo culturale, finalizzato alla promozione del patrimonio urbanistico, naturalistico e artistico del territorio".

L'ala est sarà convertita in un luogo di ristoro per i visitatori

La struttura della serra si sviluppa su un unico livello e si estende per un’area di circa 270 metri quadrati. L’interno è caratterizzato da un ambiente a volta, utilizzato all’epoca per la messa a dimora delle piante esotiche durante il periodo invernale. Il progetto mira a far diventare la serra un polo per attività culturali e turistiche, attraverso l’organizzazione di esposizioni, concerti, convegni. L’intervento prevede il recupero degli ambienti interni e delle vetrate originali nel rispetto degli standard di comfort interno e delle normative di sicurezza; il ripristino delle serre esterne e dell’antico sistema di riscaldamento interno, unico nel suo genere. L’ala est della limonaia sarà convertita in un luogo di ristoro per i visitatori, con la realizzazione del Cafè bistrot la Limonaia dove ci saranno l’area preparazione vivande, il bar, tavolini per circa 50 persone, un corner shop integrato dedicato alla vendita di piante e fiori.