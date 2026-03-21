Curnarè Insema, conto alla rovescia

Domenica 22 torna la «Curnarè inséma», la manifestazione ludico motoria a passo libero per le strade e i campi di Cornaredo e San Pietro.

Curnarè Inséma

Organizzata dal gruppo Podisti per Caso, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Cornaredo e con l’assistenza della F.I.A.S.P. (Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti), si svilupperà su quattro percorsi di diverse lunghezza in modo da offrire la massima inclusività.

5, 8, 15 e 21 chilometri alla scoperta dei luoghi più suggestivi di Cornaredo e dintorni.

Podisti per caso

Ritrovo fissato alle 8 al centro sportivo Pertini di via dello Sport 70: partenza libera entro le 9. La conclusione è prevista alle 13.

Ci si potrà iscrivere anche domenica mattina in loco.

A vigilare sui percorsi ci saranno, oltre ai volontari e ai punti ristoro gestiti dall’associazione organizzatrice, anche il personale sanitario della Croce Verde di San Pietro all’Olmo e tre pattuglie della Polizia Locale di Cornaredo.

Quinta edizione

Si tratta della quinta edizione di questa manifestazione sportiva che fa dell’inclusività il suo punto cardine, con il coinvolgimento di cittadini di ogni età, dai bimbi ai meno giovani, e con iniziative solidali come quella dello scorso anno, quando l’incasso è servito a sostenere l’associazione Disabilincorsa Odv, sodalizio che promuove progetti per l’inclusione sportiva di persone con disabilità.