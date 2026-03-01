Curnarè insema, a marzo la quinta edizione

Torna anche quest’anno, grazie all’impegno e alla determinazione del gruppo Podisti per Caso, la corsa podistica non competitiva per le strade e i campi di Cornaredo «Curnarè Insema».

La data fissata per la quinta edizione della manifestazione è la mattina di domenica 22 marzo: il ritrovo sarà alle 7 e 30 al centro sportivo comunale Sandro Pertini, con partenza fra le 8 e le 9. Saranno predisposti quattro percorsi da 5, 8, 15 o 21 chilometri, per garantire a tutti la possibilità di partecipare, sia a chi viene per mettersi alla prova contro il cronometro, sia per chi vuole cogliere l’occasione per una passeggiata in compagnia.

Previsto un contributo di partecipazione di alcuni euro: serviranno a coprire le spese e a contribuire, come fatto in passato, a progetti sociali.

Lo scorso anno ad esempio l’incasso è servito a sostenere l’associazione Disabilincorsa Odv, sodalizio che promuove progetti per l’inclusione sportiva di persone con disabilità, ma anche a finanziare con le altre associazioni cornaredesi le borse di studio dedicate ai giovani alunni delle scuole locali.

Il tutto grazie alla grande partecipazione che la «Curnarè Insema», dal 2022 ad oggi, è riuscita sempre a ottenere fra la cittadinanza cornaredese in ciascuna edizione: non solo con le centinaia di partecipanti alla manifestazione ludico sportiva, ma anche con i tanti volontari che prestano il proprio tempo sia nelle, non banali, fasi di preparazione dell’evento sia durante lo svolgimento della corsa.