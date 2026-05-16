Corse saltate e disagi: «Ora si risolvano i problemi della linea 424»

Il prolungamento della linea Z616 verso la stazione ferroviaria di Pregnana Milanese rappresenta una buona notizia per la mobilità del territorio, ma a Bareggio resta aperto il nodo dei continui disservizi sulla linea 424, unico collegamento diretto con Milano che entra in paese.

«Attendiamo una soluzione alle criticità della linea 424»

Corse saltate, ritardi e disagi quotidiani, soprattutto nelle ore di punta, stanno creando forti difficoltà ai pendolari. Per questo le consigliere comunali della Lista civica Bareggio2013 Monica Gibillini e del Partito democratico Tina Ciceri chiedono interventi concreti e rapidi da parte di Atm e Movibus:

«Alla buona notizia del prolungamento della linea Z616, che nei prossimi mesi collegherà alla stazione ferroviaria di Pregnana Milanese passando per la Brughiera, speriamo possa aggiungersene presto un’altra».

Atm e Movibus: «Nuovi mezzi e ricerca di autisti»

Da diverse settimane, infatti, la linea 424 gestita da Movibus – l’unica che collega Bareggio a Milano entrando in paese – registra disservizi su diverse corse, in particolare quella delle 8.10 del mattino, fondamentale per molti pendolari. Gibillini e Ciceri affermano:

«Ci siamo rivolte all’Assessorato alla Mobilità del Comune di Milano, trattandosi di una linea gestita da Atm (tramite sub affidatario), oltre che all’Azienda stessa, per segnalare i disagi causati dai continui disservizi. Le cause indicate sono principalmente due: da una parte la difficoltà, comune a tutto il settore, nel reperire nuovi conducenti; dall’altra le criticità legate ai mezzi attualmente in servizio. Atm ci ha comunicato di aver avviato la sostituzione dei veicoli più datati con modelli più recenti, per garantire maggiore efficienza e affidabilità. Inoltre Movibus sta portando avanti una campagna di ricerca e inserimento di nuovi autisti».

Le consigliere concludono:

«Ci auguriamo quindi che possa arrivare presto anche una soluzione concreta alle criticità della linea 424, oggi unico collegamento diretto di trasporto pubblico tra Bareggio e Milano che entra nel paese».