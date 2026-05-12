Il vantaggio sarà duplice: il tracciato prevede infatti una fermata anche alla Brughiera, creando così finalmente un collegamento diretto tra il quartiere e il centro cittadino.

Bareggio avrà un bus per la stazione di Pregnana Milanese: prevista una fermata anche alla Brughiera.

Bareggio avrà il bus per la stazione ferroviaria di Pregnana

È stata accolta infatti la proposta presentata agli Enti competenti dal sindaco Linda Colombo. Il prolungamento della linea Z616 è stato infatti inserito nel bando per il Trasporto Pubblico Locale della Città Metropolitana di Milano e delle province di Monza e Lodi, pubblicato nei giorni scorsi con scadenza fissata al 30 settembre 2026.

«Risposta a costo zero alle necessità di tanti cittadini»

Il sindaco Linda Colombo afferma:

«Dopo un lavoro durato anni, fatto di incontri e sollecitazioni, riusciamo finalmente a dare risposta, a costo zero per il Comune, alle necessità di tanti cittadini che avranno a disposizione mezzi pubblici di collegamento con la stazione di Pregnana, lungo la linea S6 Novara-Milano».

Il pullman fermerà anche alla Brughiera

Il nuovo percorso porterà con sé un doppio vantaggio per il territorio. Oltre al collegamento con la stazione ferroviaria, il tracciato prevede infatti una fermata anche alla Brughiera, creando così un collegamento diretto tra il quartiere e il centro di Bareggio, finora assente e richiesto da numerosi residenti.

L’assessore a Viabilità e Trasporti Franco Capuano aggiunge:

«Negli ultimi 15-20 anni la Brughiera ha avuto un incremento demografico importante e di conseguenza è necessario anche adeguare e aumentare i servizi. Il fatto di avere a disposizione un autobus di collegamento con il centro agevolerà soprattutto gli anziani che devono recarsi a Bareggio per fare la spesa o svolgere commissioni».

Ora resta da attendere il nuovo affidamento del servizio di trasporto pubblico.

Addio all’annoso problema delle corse saltate?

Il primo cittadino conclude:

«Auspicando anche che venga risolto, come promesso, l’annoso problema del salto delle corse che sta creando disagi a lavoratori e studenti di tutto il territorio».