Corsa Milano-Torino, si transita su Cornaredo

Con la conferma della partenza, per il quarto anno consecutivo, della corsa ciclistica Milano Torino da Rho, anche Cornaredo si prepara al passaggio della manifestazione.

Corsa Milano – Torino

La corsa ciclistica, giunta alla sua 107esima edizione, è in programma il prossimo mercoledì 18 marzo. La gara transiterà nel territorio comunale lungo via Milano e via Magenta in direzione Bareggio.

Stop a transito e sosta

Per garantire sicurezza, ordine pubblico e il regolare svolgimento della competizione, la Prefettura e la Polizia Locale hanno predisposto un piano straordinario della viabilità, che prevede la sospensione del transito e della sosta dalle 7 alle 12 e 15 sulla provinciale 172, via Milano, via Magenta, piazza della Chiesa Vecchia a San Pietro e PIazza Dubini.

Saranno istituiti divieti di sosta con rimozione forzata su tutte le vie interessate.

L’avviso del Comune

Le rotonde e le intersezioni critiche lungo SP172 ed ex SS11 saranno presidiate dalla Polizia Locale. La segnaletica temporanea sarà collocata preventivamente per informare la cittadinanza. Eventuali autorizzazioni al transito verranno valutate esclusivamente dalle Forze dell’Ordine, in base alle condizioni di sicurezza del momento.

«Il Comune invita i cittadini a programmare gli spostamenti con anticipo, utilizzare percorsi alternativi ed evitare le zone interessate negli orari indicati al fine di prevenire disagi e garantire la massima sicurezza durante la manifestazione» la comunicazione diramata.