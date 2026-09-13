Corniolo d’oro, emozione per la storica ostetrica

La storica ostetrica, il pilota di Formula Uno e la scrittrice.

Corniolo d’Oro

Sono stati consegnati sul palco allestito in piazza Libertà le benemerenze cittadine di Cornaredo.

Il Corniolo d’Oro, il riconoscimento giunto alla sua quattordicesima edizione, è stato consegnato dal sindaco Corrado D’Urbano nelle mani di Luciana Sainaghi, Arturo Merzario, e Veronica Rocca.

Benemerenze

L’obiettivo è valorizzare le storie che rendono unica Cornaredo, riconoscere il talento, premiare l’impegno e custodire la memoria collettiva.

«Questo premio è molto più di un riconoscimento: è un gesto di gratitudine, un abbraccio simbolico che la città rivolge a chi si è distinto per attività, impegno e passione. Il Corniolo D’Oro prende il nome da una pianta tenace e resistente che rappresenta perfettamente le radici profonde e la forza delle nostre tradizioni. Con questo premio celebriamo non solo il talento e il lavoro, ma anche il senso di appartenenza che rende la nostra comunità viva e autentica» le parole del sindaco.

Il campione che salvò Lauda

Al suo fianco Arturo Merzario: classe 1943, da tempo residente a Cornaredo, è un pilota automobilistico di fama internazionale. Sempre accompagnato dall’inconfondibile cappello da cowboy, Merzario ha scritto pagine importanti della storia del motorsport, distinguendosi ai massimi livelli per talento, determinazione e coraggio.

Nel 1976, durante il campionato mondiale di Formula Uno, sul circuito del Nürburgring in Germania fu il primo a soccorrere Niki Lauda dal terribile incidente, estraendolo dall’abitacolo in fiamme.

La comunità di Cornaredo ha voluto riconoscere il valore della sua straordinaria carriera sportiva e l’orgoglio che la sua figura continua a rappresentare per il territorio.

La scrittrice

A Veronica Rocca, nome d’arte Pirolo Rocca, il riconoscimento per «una scrittrice che da anni racconta, attraverso una scrittura autentica e profonda, le emozioni più sincere e le sfumature dell’esperienza umana. Il riconoscimento celebra il valore culturale della sua opera e la sensibilità con cui ha saputo dare voce ai sentimenti più intimi e universali».

La storica ostetrica

Con infinità gratitudine e stima per il suo instancabile servizio a tutta la comunità locale, Cornaredo ha riconosciuto il Corniolo d’Oro a Luciana Sainaghi.

«Storica ostetrica del territorio, ha accompagnato per decenni le famiglie cornaredesi nei momenti più delicati e importanti della vita, quelli della nascita e della cura. Con professionalità, sensibilità e una dedizione mai venuta meno, ha rappresentato per generazioni di cittadini un punto di riferimento umano oltre che sanitario».

Alle tre benemerenze si aggiunge anche la menzione speciale che la commissione comunale apposita, formata da 5 consiglieri e dal sindaco, ha voluto riconoscere alla Squadra Under 10 della Virtus Cornaredo “I Terribili 2016”, protagonista di un risultato sportivo eccezionale: la conquista del titolo di Campioni Nazionali Csi 2025/2026, dopo aver già vinto i campionati provinciale e regionale. Un traguardo storico raggiunto grazie al talento dei giovani atleti, al lavoro degli allenatori e ai valori di lealtà, impegno e spirito di squadra che lo sport sa trasmettere.

Premiati anche tre progetti degli studenti del Politecnico di Milano – Urban and Landscape Regeneration Studio, protagonisti di un percorso di collaborazione con l’Amministrazione Comunale dedicato alla progettazione e alla rigenerazione degli spazi pubblici. Tre i progetti che hanno ricevuto una menzione speciale, proposti da Chen Xinwang, Guan Chen, Hamido Mohamed Tarek Abdelhamid, Roodaki Aeen; da Chui Lok Yi, Cid Andrade Nadia, Luna Cardoso Paola Stefania, Neyra Roman Carla Gianella; e da Alonso Asturias María Inés, De Melo Girotto Camila, Donato Beatrice, Prada Gaitan Natalia.