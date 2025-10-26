Cornaredo pulita, seconda uscita per il gruppo

Secondo appuntamento per la pulizia del paese da parte della neonata squadra di volontari Cornaredo Pulita.

Cornaredo pulita

Dopo la prima uscita di settembre con la pulizia dell’area al confine con Vighignolo, lo scorso sabato si è tenuto il secondo incontro, questa volta concentrandosi in direzione San Pietro all’Olmo. Il gruppetto di volontari, a cui si spera possano presto aggiungersi forze fresche, si è ritrovato al cimitero di San Pietro all’Olmo e da lì si è mosso, munito di sacchi e raccoglitori, in direzione centro sportivo comunale.

Terzo appuntamento l’8 novembre

Come purtroppo prassi ovunque nel territorio, la mole di materiale raccolto dai bordi delle strade e intorno al centro sportivo è stata ingente, segno che il fenomeno dell’abbandono, non solo di grandi quantità di rifiuti ma anche solo di piccoli oggetti quotidiani, è ancora diffuso e riguarda tutti.

La squadra di Cornaredo Pulita tornerà in campo il prossimo mese, l’8 novembre, per proseguire la propria opera.