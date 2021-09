Corbetta, ruspa in azione: abbattuto il gattile abusivo

Ruspa in azione questa mattina a Corbetta per il definitivo smantellamento del gattile abusivo di Soriano

Ruspe in azione questa mattina, venerdì 3 settembre, a Corbetta per il definitivo smantellamento del gattile abusivo di Soriano. Grande amarezza dell'associazione Amici dei mici di Corbetta per l'epilogo di questa vicenda. Laconico il commento su facebook a corredo delle immagini (QUI IL VIDEO SU FACEBOOK) della ruspa all'opera: "Non troviamo le parole…. il video parla da solo"