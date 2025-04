Manca poco più di una settimana alla Coppa Caduti Nervianesi. La manifestazione è giunta alla sua 78esima edizione ed è una delle gare storiche del calendario ciclistico Elite e Under 23.

Coppa Caduti Nervianesi: confermato il percorso per la gara del 25 aprile

La gara di livello nazionale, il prossimo 25 aprile, richiamerà alla partenza di Nerviano i migliori team del panorama ciclistico italiano e una rappresentanza straniera che saranno svelate nei prossimi giorni.

Confermato il percorso degli ultimi anni con un totale di 153 km suddivisi su 5 giri iniziali di un circuito a lungo raggio di 25 km e 4 finali a breve raggio di 10 km. Corsa completamente pianeggiante, ma mai banale e capace di regalare sempre grandi emozioni.

Un tracciato che l’Us Nervianese ha disegnato con l’intento di andare a toccare tutti i principali monumenti e i luoghi simbolo del paese di Nerviano. Tutte le operazioni preliminari saranno ospitate nel chiostro dell’ex Monastero vicino al Comune, la partenza, secondo tradizione, avverrà dal monumento ai caduti in piazza Vittoria con un momento celebrativo nella giornata della Festa della Liberazione.

Dove si snoderà il percorso

Il percorso porterà i corridori nelle due frazioni di Garbatola e Sant’Ilario, con il passaggio dal Santuario Della Colorina e dalla Torre di Nerviano (ex acquedotto) e l’arrivo in un luogo simbolo per gli sportivi e non di Nerviano come il Centro Sportivo Comunale intitolato al famoso calciatore nervianese di Lazio e Nazionale italiana Luciano Re Cecconi.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 8:30 – Ritrovo: c/o Comune di Nerviano – Piazza Manzoni

Ore 9:00-10:00 – Verifica Licenze

Ore 10:15 – Riunione Tecnica: c/o Sala Consiliare Comune di Nerviano – a seguire riunione Sicurezza Ore 11:00 – Presentazione Team

Ore 12:15 – Trasferimento: Monumento ai Caduti Piazza Vittoria

Ore 12:30 – Partenza – km 0: Monumento ai Caduti Piazza Vittoria

Totale KM: 153,00

Ore 15:30 – Arrivo: Centro Sportivo Re Cecconi – via Mons. Luigi Piazza – Nerviano (MI)

Cerimoniale Premiazioni – entro 15 minuti dal termine della gara (primi 3 classificati + TGV) In allegato tutti i contenuti del percorso.

Ricordiamo che martedì 22 aprile alle ore 21, l’Ex Monastero degli Oliveti a Nerviano ospiterà la conferenza stampa di presentazione dell’evento.