Arrestato per violenza sessuale nel parchetto: vittima una ragazza di 20 anni

Arrestato per violenza sessuale a Legnano: l'uomo, 30 anni, aveva spinto e gettato e terra una 20enne nel parco Falcone e Borsellino.

Violenza sessuale nel parchetto in pieno centro città

L'uomo le si è avvicinato, poi l'ha spinta a terra e si è messo sopra di lei. Momenti di grande paura quelli che si sono vissuti ieri, mercoledì 16 aprile 2025, nel pieno centro cittadino di Legnano. Era pomeriggio e la ragazza, 20 anni, italiana e residente nella zona, si trovava nel parco Falcone e Borsellino, che si trova proprio davanti al palazzo municipale e a due passi dalle Gallerie Cantoni. E' qui che un 30enne, di origini extracomunitarie, l'aveva notata. Lei si è avvicinato, poi una forte spinta che ha gettato la giovane a terra e lui che le si poggia di sopra.

L'intervento di alcuni testimoni

In quel momento nell'area verde, come tutti i giorni, vi erano anche altre persone. Alcune hanno notato quello che stava succedendo e sono intervenute. Evitando così che il 30enne andasse avanti e compiesse altre violenze nei confronti della ragazza. E le stesse persone non hanno perso tempo, allertando subito il 112.

L'arresto

Intanto sul posto erano arrivati anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano. I militari si sono assicurati delle condizioni della giovane(che non è stata trasportata in ospedale) mettendosi al tempo stesso alla ricerca dell'uomo. Che è stato trovato poco dopo, nei paraggi. Bloccato, è stato arrestato e ora dovrà rispondere di violenza sessuale.