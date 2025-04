Albero cade al cimitero e danneggia le lapidi

Il forte vento e la pioggia di queste ore hanno abbattuto un albero all'interno del cimitero di corso Europa a Rho: danneggiate alcune lapidi.

Albero cade al cimitero e danneggia delle lapidi

Sono diversi gli alberi caduti oggi, 17 aprile 2025, a Milano e in provincia a causa delle raffiche di vento che hanno spirato fino a 67 chilometri orari. A Rho un albero è caduto all'interno del cimitero comunale di Corso Europa ed ha danneggiato alcune tombe presenti.

I famigliari dei defunti sono ora in attesa che il Comune si attivi per far togliere l'albero dalle lapidi.