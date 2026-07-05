Conto alla rovescia per l’inaugurazione di Piazza San Giorgio

Ormai è ufficiale: Piazza San Giorgio a Cuggiono sarà inaugurata sabato 11 luglio, alle 19, in concomitanza con l’iniziativa della Notte dei lumi.

Tutto pronto per l’inaugurazione prevista per l’11 luglio

Il restyling, che ora è sotto gli occhi di tutti, necessitava ancora di qualche intervento. Su asfalto e segnaletica delle arterie adiacenti al cuore del paese si sono infatti concentrati gli sforzi degli addetti ai lavori, che hanno corso contro il tempo per arrivare all’inaugurazione prevista per l’11 luglio appunto. E adesso cresce l’attesa per mostrare i risultati a tutta la cittadinanza.

«I lavori in piazza sono terminati e abbiamo infatti levato le transenne», ha assicurato il sindaco Sergio Berra. È necessario, ha detto, «completare alcuni interventi legati all’illuminazione ma ora siamo in grado di inaugurare questo luogo rinnovato».

Non un semplice taglio del nastro ma una vera e propria rivoluzione

Non un semplice taglio del nastro, ma una vera e propria rivoluzione, quella relativa alla nuova piazza San Giorgio. La bussola attorno cui erano ruotate le lavorazioni negli ultimi mesi era stata quella di trasformare la piazza in un luogo libero dalle auto e capace di tornare «nelle mani» dei cittadini. Qualche ritardo sulla tabella di marcia lo si era registrato in via Gualdoni, dove erano attese le levigature del manto stradale, ma anche su un alto fronte di lavoro, vale a dire la sistemazione della segnaletica orizzontale.

I motivi dello slittamento

Tutti motivi che aveva spinto il neo sindaco e la sua squadra a far slittare l’inaugurazione ufficiale che era inizialmente prevista nei giorni scorsi. Del nuovo look che assumerà la centralissima cornice se ne era parlato ormai da tempo. In particolare, a fine marzo era cominciata la posa della nuova pavimentazione nella zona in cui si trovano gli esercizi commerciali, nello specifico erano stati posizionati i cubetti in granito e delineati quelle che saranno poi delle aiuole con il verde. In questa zona erano state anche posizionate delle panchine e delle fioriere. Le prime lavorazioni avevano dato l’idea del nuovo look della piazza. Si tratta di uno spazio che l’Amministrazione comunale intende restituire alla socialità, un luogo di incontro che mantenga però la sua identità storica.