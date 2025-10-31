Il provvedimento si rende necessario perché sono, purtroppo, sempre più numerosi gli utenti che non si attengono alle regole ed espongono i rifiuti utilizzando, appunto, i contenitori più disparati

Vietato conferire l’umido e il vetro/alluminio/banda stagnata nei contenitori non conformi: da lunedì 17 novembre questo divieto entrerà in vigore a tutti gli effetti e ciò significa che i cittadini di Robecchetto con Induno che esporranno queste tipologie di rifiuto in contenitori diversi da quelli di AEMME Linea Ambiente, non potranno beneficiare del servizio di raccolta.

Contenitori non conformi per i rifiuti: stop alla raccolta per i trasgressori

Il provvedimento si rende necessario perché sono, purtroppo, sempre più numerosi gli utenti che non si attengono alle regole ed espongono i rifiuti utilizzando, appunto, i contenitori più disparati(come le cassette di plastica o le latte vuote delle vernici): ciò non è più accettabile e non solo perché, in tal modo, i rifiuti non sono identificabili correttamente, ma anche per la sicurezza degli operatori deputati alla raccolta.

Ecco perché, nella settimana dal 27 al 31 ottobre, sui contenitori non conformi saranno applicati degli adesivi gialli, quali segnali per far capire ai proprietari che occorre provvedere alla loro sostituzione.

Cosa deve fare, dunque, chi trova l’adesivo giallo applicato sul proprio contenitore? Deve consegnare tale contenitore al gazebo allestito da lunedì 3 a sabato 8 novembre in piazza Marcora (vicino all’ingresso del parco “Il Giardinone”).

La sostituzione gratuita

La sostituzione è totalmente gratuita: se a presentarsi è direttamente l’intestatario della Tassa Rifiuti, è sufficiente che esibisca la propria tessera sanitaria. Se, invece, l’intestatario decide di delegare qualcuno al ritiro del contenitore, occorre che gli fornisca la fotocopia fronte e retro della propria tessera sanitaria e il modulo di delega (debitamente compilato e firmato), presente sul retro dell’avviso che è stato recapitato in questi giorni in tutte le cassette delle lettere.