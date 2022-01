Coinvolto in un incidente l'ex parroco di Magenta don Mario Magnaghi

Magenta

Il sacerdote è stato urtato da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali ad Abbiategrasso.

Disavventura, per fortuna non grave, per l'ex parroco di Magenta don Mario Magnaghi rimasto coinvolto in un incidente.

Il sacerdote, alcune sere fa ad Abbiategrasso, stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato urtato da un'automobile. L'impatto ha causato all'ex parroco magentino la rottura di una gamba ed il conseguente trasporto in ospedale.

A comunicarlo ai suoi ex fedeli è stato l'attuale parroco di Magenta don Giuseppe Marinoni nel corso delle messe dell'Epifania di ieri, giovedì 6 gennaio. Il prevosto ha assicurato che il suo collega sta bene, ma che avrà necessità di alcune settimane di riposo.